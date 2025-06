Tras su reencuentro profesional, los tres integrantes de Camila, Samo, Mario Domm y Pablo Hurtado, están realizando una gira internacional. Justamente, concluyeron una serie de presentaciones en Estados Unidos, pero lo que el grupo no se imaginaba es que uno de sus miembros sería hospitalizado de emergencia.

Samo, quien fue intervenido quirúrgicamente. Fue el propio cantante quien, desde la cama del nosocomio, dio a conocer la noticia, pero sin dar mayores detalles de su padecimiento. “Hola, mis amores, ¿cómo están? A mí me tocó dormir en una clínica. Terminamos la gira de Estados Unidos, pero la salud se merma a veces y hay que cuidarse”, mencionó Samo en un video que dio a conocer en su cuenta de Instagram.

“Tuve una cirugía. Estas cosas, de verdad, me hacen reflexionar lo mucho que uno se tiene que cuidar y, sobre todo, estarse chequeando regularmente con los médicos. Aunque no te sientas mal, el chequeo médico es importante porque no sabes en qué momento algo te esté pasando sin que tengas síntomas”.

El cantante dejó claro que estará en recuperación y luego continuará trabajando. “Estos días libres serán para recuperarme y nos vamos a España para cantarles”, mencionó.

“A veces el cuerpo no avisa, es importante cuidar de nuestra salud, sin salud no podemos hacer nada y tenemos que recupéranos pronto para continuar la gira en Europa”, escribió para acompañar dicho audiovisual.

Si bien el artista no dio a conocer cuál fue la razón de su operación, su representante mencionó al programa mexicano de televisión Ventaneando que este famoso publicó dicho video para “generar consciencia de la importancia de checarse frecuentemente y así detectar el inicio de un posible cáncer. Eso es lo que evitamos con esta cirugía”. Lo cual abre la posibilidad de que su enfermedad estuviera relacionada con este tipo de afección.

Quizá más adelante, Samo dé a conocer a detalle la razón de su cirugía; mientras tanto, como mencionó, se está recuperando y ha recibido el apoyo de sus compañeros Mario Domm y Pablo Hurtado.

Noticia al Día/People