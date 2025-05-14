Martes 19 de agosto de 2025
Farándula

Se casó el cantante de vallenato Churo Díaz en Valledupar

Iván Villazón fue testigo y uno de los cómplices del momento romántico

Por Ernestina García

Se casó el cantante de vallenato Churo Díaz en Valledupar
Foto. El pilón
El cantante Churo Díaz y Claudia Aponte se casaron el martes 13 de mayo, día de la Virgen de Fátima, en una ceremonia religiosa que se ofició en la parroquia Inmaculada Concepción, de Valledupar, a las 4 p.m. A la boda asistieron familiares, amigos y colegas del artista vallenato.

El urumitero Churo Díaz, conocido por éxitos como “La Santa” y “Así estamos mejor”, es una de las voces más representativas de la nueva generación del vallenato.

La novia lució un vestido de encajes de flores blanco con un escote profundo en el pecho, la espalda y una falda amplia. Además, tenía el cabello recogido y adornado por una tiara, mientras que el ramo era de tulipanes. El novio vistió un smoking dorado y un pantalón blanco.

La boda fue precedida por el párroco Luis Fragozo. Durante la ceremonia, la pareja hizo una consagración a la Virgen de Fátima, de la que son devotos, para que bendiga su amor. Su hija Gabriela Díaz Aponte fue la pajecita. Al terminar la boda, los nuevos esposos Churo y Claudia saludaron a las personas que se encontraban a las afueras de la iglesia Inmaculada Concepción, brindaron cócteles y bailaron al ritmo de música caribeña, para luego dirigirse a la recepción en el Centro de Convenciones Crispín Villazón de Armas.

Invitados de lujo en la boda de Churo Díaz

Entre los invitados se encuentran Iván Villazón, Haffit David, Ana del Castillo, Poncho Zuleta y Beto Zabaleta. Los tres últimos cantantes fueron los encargados de amenizar la fiesta, al igual que Gusi y la Orquesta Sensación. A través de las redes sociales circularon vídeos de la decoración de la iglesia y del centro de convenciones, donde predominaron las estructuras de arcos y árboles artificiales de cerezo.

La pareja se comprometió el pasado mes de enero durante el cumpleaños de Claudia Aponte. Iván Villazón fue testigo y uno de los cómplices del momento romántico.

Cabe mencionar que Churo Díaz y Claudia Aponte se casaron por lo civil en el año 2017 en la ciudad de Barranquilla después de varios meses de relación. Fruto de ese amor nació su hija Gabriela de seis años.

Noticia la Día/El pilón

