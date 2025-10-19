Domingo 19 de octubre de 2025
Fred Durst devastado por la muerte de su hermano del alma Sam, el genio del bajo de cinco cuerdas

Sam falleció a causa de un cáncer

Por María Briceño

Fred Durst devastado por la muerte de su hermano del alma Sam, el genio del bajo de cinco cuerdas
Foto: agencia
Fred Durst, vocalista y líder de Limp Bizkit, tuvo unas emotivas palabras hacia su amigo Sam Rivers, bajista y fundador de la banda de nu metal, que falleció el último sábado,18 de octubre, tras una larga lucha contra el cáncer.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Durst destacó el talento de Sam Rivers en el escenario y cómo su destreza con el bajo ayudó a Limp Bizkit a mantener su sonido característico que le permitió lanzar exitosos discos y llenas diversos estadios.

“Sam Rivers, la leyenda, verdaderamente una persona tan talentosa, increíblemente dulce y maravillosa (…) Es tan trágico que no esté aquí ahora mismo. He derramado galones y galones de lágrimas desde ayer. Sam es una leyenda. Lo logró. Vivió intensamente”, exclamó el músico claramente afectado por el fallecimiento de Rivers.

Del mismo modo, recordó la primera vez que vio tocar a Sam Rivers y mencionó que quedó “impresionado” con su dominio para el bajo.

“Vi a Sam en el escenario, matándola en el bajo, y pensé: este tipo es increíble. Todo desapareció, solo podía oír su don (…) Le dije que tenía esta idea para una banda, y él respondió: ‘Estoy dentro, ¡Hagámoslo! Y así empezó todo”, sostuvo.

Fred Durst sobre Sam Rivers: “Lo que nos dejó es invaluable”

En ese sentido, Fred Durst resaltó que Sam Rivers le presentó a su primo John Otto, quien se convirtió en el baterista de Limp Bizkit hasta la fecha. “Era mágica. Sam y John tenían algo especial. Sentí que eso era lo que había estado buscando”, señaló.

Para el cantante, Rivers tenía “esa capacidad de sacar una tristeza hermosa del bajo que nunca había escuchado”. “Tocaba acordes de una manera que no puedo explicar”, acotó.

Por otra parte, resaltó que los dos compartieron un gusto parecido por la música, lo que permitió que su confianza y amistad se vayan afianzando.

“Compartíamos el amor por el grunge, por bandas como Mother Love Bone, Alice in Chains y Stone Temple Pilots. Estábamos en la misma sintonía. Su música y su don seguirán dando. Lo amo muchísimo”, aseveró.

En ese sentido, definió a Sam como “un ser humano especial, genuino y una bestia en el escenario”. “Lo que nos dejó es invaluable. Lo amo tanto”, concluyó.

¿Quién fue Sam Rivers?

Sam Rivers formó parte de Limp Bizkit desde sus inicios en la década de 1990 y contribuyó a definir el sonido característico de la banda, que combina elementos de rock alternativo, metal y rap.

Entre sus discos más reconocidos se encuentran Significant Other (1999) y Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water (2000), con los que alcanzaron fama internacional.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Sam Rivers?

Según un comunicado de la familia, difundido por medios internacional, Sam Rivers falleció luego de una larga lucha contra el cáncer, una enfermedad que fue deteriorando su salud y que fue enfrentando a pesar de las presentaciones con la banda de nu metal Limp Bizkit.

