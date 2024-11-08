Gustavo Dudamel y Rawayana nominados a los Premios Grammy

La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos dio a conocer a los nominados a los premios más importantes de la industria musical, los Grammy.

Después de meses elucubrando sobre los artistas y proyectos que podrían entrar en la competencia más importante de la industria de la música, se conocieron confirmaron los postulados. Gustavo Dudamel y Rawayana están entre los nominados

Venezuelan power en los Grammy



El director musical y artístico de la Filarmónica de Los Ángeles tiene en su haber 5 Grammy de los 7 a los que ha sido nominado, entre los que destacan tres en los apartados de Mejor Actuación de una Orquesta y a la Mejor Interpretación Coral.

Este año, fue nominado de nuevo en la categoría de Mejor Interpretación Orquestal por Ortiz: Revolución Diamantina a cargo de loa Filarmónica de Los Ángeles, y en la que comparte postulación con Marin Alsop, conductor de la ORF Vienna Radio Symphony Orchestra; JoAnn Falletta, conductor de Buffalo Philharmonic Orchestra; Susanna Mälkki de la Helsinki Philharmonic Orchestra y, finalmente, Esa-Pekka Salonen, conductora de la San Francisco Symphony.

También compite en la categoría Mejor Composición Clásica Contemporánea con Ortiz: Revolución Diamantina.

Esta producción también compite en las categorías Mejor Ingeniería en Álbum Clásico y Mejor Compendio Clasico.

Rawayana



La agrupación Rawayana destacó en la categoría de Best Latin Rock o Alternative Album con ¿Quién trae las cornetas?. Los músicos competirán con El David Aguilar y Compita del destino, Cimafunk y su Pa’ Tu Cuerpa, Mon Laferte con Autopoiética y Grasa de Nathy Peluso.

Este es el quinto álbum de estudio de Beto Montenegro, Tony Casas, Andrés Story y Alejandro Abeijón. La agrupación se encuentran en su gira mundial con la que se presentarán en diferentes ciudades de Norteamérica, Latinoamérica y Europa este y el próximo año. En diciembre estarán en Venezuela.

Dicho por ellos mismos, con este disco el grupo «emprendió el viaje de su vida».

A propósito de su anterior álbum, Cuando los acéfalos predominan, le contaron a la revista Rolling Stone, que hicieron una reflexión del surrealismo que existe en Latinoamérica y la situación por la que pasaba el país. Es un disco que nace de un lugar de enojo de los músicos hacia la situación que pasaba Venezuela en esos momentos. En cambio, en ¿Quién trae las cornetas?, la banda decidió volver a pasarla bien.

El álbum es un homenaje a la misma música, en una época en la que puede parecer efímera, producida en masa y sin el amor que merece, dicen. En el “álbum de sus vidas”, la banda colaboró con artistas como Alemán (en una canción que es un homenaje a México), Danny Ocean, Bebo Dumont, Goyo, Monsieur Periné, Servando, Elena Rose, entre otros.

Noticia al Día / El Nacional