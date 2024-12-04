Domingo 21 de septiembre de 2025
La historia de amor de Daddy Yankee y Mireddys: 29 años juntos

La historia de amor entre Daddy Yankee y Mireddys González era un ejemplo de una relación sólida y duradera. Se…

Por Andrea Guerrero

La historia de amor de Daddy Yankee y Mireddys: 29 años juntos
La historia de amor entre Daddy Yankee y Mireddys González era un ejemplo de una relación sólida y duradera. Se conocieron cuando eran adolescentes y se casaron en 1995, mucho antes de que el reguetonero alcanzara la fama mundial.

A lo largo de los años, Mireddys fue un pilar fundamental en la vida de Raymond Luis Ayala Rodríguez, nombre verdadero del artista, apoyándolo tanto personal como profesionalmente.

Han formado una familia con tres hijos y habían mantenido su relación alejada de los reflectores, consolidando un vínculo basado en la confianza y el respeto mutuo; sin embargo, este año, anunciaron el fin de su matrimonio donde, de acuerdo con el comunicado del intérprete de Gasolina, fue González quien decidió ponerle punto final a sus casi 30 años de relación.

Historia de amor de Daddy Yankee y Mireddys González hasta su divorcio

1995: Inicio del romance

Daddy Yankee y Mireddys González se conocieron en la escuela secundaria. Su relación comenzó en la adolescencia, forjando un vínculo que se consolidaría a lo largo de los años. En 1995, se casaron, marcando el inicio de su vida como pareja oficial.

1996: Formación de su familia

El matrimonio tuvo tres hijos: Yamilet (de una relación anterior de Daddy Yankee), Jesaaelys y Jeremy Ayala. A lo largo de los años, la familia fue un pilar fundamental para el reguetonero, quien públicamente expresó en múltiples ocasiones que su familia era su mayor motivación y «tesoro».

2020: Éxitos y desafíos

Desde 1997 en adelante, Mireddys González se mantuvo como una figura discreta, pero influyente en la vida de Daddy Yankee.

Era conocida como su «Jefa» y fue parte esencial de su equipo de trabajo, apoyándolo en su ascendente carrera musical. La pareja celebró su 25 aniversario en 2020, un hito que destacó con mensajes de amor y admiración mutua en redes sociales.

Daddy Yankee y Mireddys González eran pareja desde que tenían 17 años.

2021: Rumores de separación

En 2021 se tejían rumores sobre su separación con Mireddys González, sin embargo, el mismo Daddy Yankee salió a desmentir estos comentarios en el programa Detrás de la Fama, de Telemundo. «La industria del entretenimiento es cruel.

El matrimonio ha sido muy difícil, pero detrás del éxito de un buen hombre siempre hay una buena mujer. Ella ha estado conmigo desde cero y se merece lo mejor de mí. Estuvo conmigo en un momento donde nadie creía en mí y no sabía lo que preparaba el futuro. Ella me busca por quien yo soy, por mi esencia», dijo.

2022: Retiro de Daddy Yankee

En 2022, Daddy Yankee anunció su retiro de la música, una decisión que Mireddys apoyó con sentimientos encontrados. En esa etapa, también comenzaron a surgir rumores sobre problemas en la relación, aunque ambos mantenían silencio sobre su vida personal.

2023: Celebran 28 años de amor

Si bien la pareja compartía muy poco en redes sociales sobre su vida matrimonial, Daddy Yankee le dedicó un emotivo video a Mireddys donde celebró su aniversario de matrimonio: «Hoy es un día importante porque estamos cumpliendo 28 años de aniversario», dijo el 21 de marzo de ese año. «Son 28 y los que faltan», respondió Mireddys, mientras le dio un beso en la mejilla a su esposo.

2024: Confirmación del divorcio

A pesar de que derrochaban amor, los rumores sobre una separación se hicieron más persistentes. Finalmente, a inicios de diciembre, se confirmó que la pareja había decidido divorciarse tras casi 30 años de matrimonio. Aunque no se revelaron detalles específicos, reportes indicaron que ya vivían en residencias separadas.

El divorcio marca el cierre de una historia de amor que fue ampliamente admirada, dejando un legado tanto personal como profesional. Daddy Yankee continúa enfocándose en su nueva etapa de vida, mientras Mireddys se mantiene lejos de los reflectores.

Noticia al Día / Radio Master

