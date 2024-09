Lasso estrenará nuevo tema musical “Ese final ya me lo sé”

El talento venezolano sigue subiendo como la espuma, y es que el cantante Andrés Lazo, más conocido como "Lasso", anunció que lanzará un nuevo tema musical que lleva por nombre "Ese final ya me lo sé", que hará latir los corazones de sus fanáticos.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de “Ojos marrones” mostró cómo guardaba desde el 3 de enero del pasado 2023 la composición de este sencillo, el cual, va orientado a un ritmo contagioso con una letra escrita por un corazón enamorado, pero, no correspondido.

Con una fotografía que parece ser la imagen oficial de su lanzamiento, adelantó que será el 5 de septiembre cuando esta canción salga a todas las plataformas digitales.

“¿Alguna vez te ha pasado que empiezas a salir con alguien que te gusta mucho, pero sabes bien que esta persona no está buscando nada serio, sino pasar el rato y ya, pero, estás tan enamorado que en verdad estás dispuesto a sacrificar que te partan el corazón en mil pedazos simplemente para poder pasar un tiempo con ella y tal vez esperar que Dios te ayude a que cambie de opinión y al final si te quiera?”, escribió Lasso como descripción de su nuevo tema.

En el post, también compartió 10 segundos a capela de lo que fue el proceso de creación de esta canción, donde parte del coro decía “Ya sé que vas a terminarme por otro, y no me importa. Ya sé que voy a tener el corazón roto, y no me importa”.

La publicación, hecha este lunes, supera los 22 mil me gustas y un sinfín de comentarios de sus fanáticos, quienes esperan ansiosamente que este estreno supere con crecer el éxito de la canción que lo acreditó dueño de un Latin Grammy: “Ojos marrones”.

Noticia al Día/Información de El Universal