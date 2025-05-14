Al ritmo de la guaracha los perros se bañan felices en las refrescantes playas de San Bernardo

Las playas de San Bernardo, un poblado ubicado en la isla de San Carlos, municipio Almirante Padilla, son muy tranquilas e ideales para pasar un fin de semana en familia lejos del bullicio citadino, pero también son el lugar preferido de los perros que deambulan en la zona que desesperados por el calor abrasador del mediodía, se bañan al ritmo de las guarachas que se oyen en esas riberas zulianas.

Nevado, el protagonista de este video, pertenece a un grupo de lugareños y es el guardián de tres casas. Casi todos los días, después de la una de la tarde y cuando se cansa de jugar con varios niños, aprovecha la temperatura del agua a esa hora y se refresca, adentrándose poco a poco en la playa hasta que apenas se le ve la cabeza. Feliz se baña y se refresca, sin temor a que nadie lo espante o lo maltrate.

Así como Nevado, hay más "canes" que hacen lo mismo en diferentes puntos de San Bernardo, donde pareciera a veces que el tiempo se detiene con las vistas que ofrecen sus hermosos paisajes, sobre todo durante el alba y al atardecer. Sus playas de suave oleaje, escasas corrientes y poca profundidad, son perfectas para que estos animales disfruten como niños un refrescante baño.

Noticia al Día / José Gregorio Flores

Video: José Gregorio Flores