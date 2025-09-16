A puñaladas mataron a venezolana en Cúcuta: El femicida está preso

Una joven de nacionalidad venezolana, de 29 años de edad, identificada como Tatiana Paola Ochoa Argote, fue asesinada a puñaladas durante el pasado fin de semana en el barrio El Llano de Cúcuta, Colombia.

Informaciones preliminares de este femicidio, indican que la víctima estaba sentada en las gradas de un local comercial cuando repentinamente, fue atacada con una herida en el cuello que la obligó a caminar unos 50 metros antes de desplomarse en la esquina de la calle Octava con la avenida Novena.

Al recibir la alerta, los agentes del Centro de Acción Inmediata (CAI) del Mecuc acudieron al lugar. Según el testimonio de una amiga de la víctima, los oficiales no ofrecieron asistencia inmediata; simplemente realizaron preguntas y tardaron en trasladarla.

Fue solo cuando un oficial intervino que ayudó a trasladar a Tatiana en un taxi hacia la Unidad Básica de Atención (UBA) Loma de Bolívar, donde el personal sanitario intentó reanimarla sin éxito porque llegó sin signos vitales. Mientras se atendía a la víctima, otros agentes realizaron un barrido en la zona y detuvieron al presunto agresor. Este permanece bajo custodia por el delito de homicidio.

La comunidad del referido sector está profundamente consternada ante la trágica pérdida de Ochoa Argote, madre de dos hijos de 2 y 10 años. En el sector donde fue asesinada circulan rumores que describen al agresor como consumidor de drogas; sin embargo, otros testigos sugieren que se trató de un sicariato posiblemente ordenado por terceros y no necesariamente por una expareja.

La investigación por parte de las autoridades colombiana continúa abierta mientras intentan esclarecer los motivos del ataque y cualquier posible relación con actividades ilícitas locales.

Tatiana Paola Ochoa Argote tenía 29 años de edad. Era madre de dos hijos.

Noticia al Día / Kelly Nava / Con información de La Vanguardia