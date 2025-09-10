Al menos dos estudiantes heridos en un tiroteo en una secundaria a las afueras de Denver

Dos estudiantes resultaron heridos tras un tiroteo en la Escuela Secundaria Evergreen, cerca de la ciudad de Denver.

La Oficina del Alguacil del condado de Jefferson, donde se encuentra la secundaria, pidió que no se acercaran a la zona. El centro de estudios está a unas 28 millas al suroeste de la capital de Colorado.

No se han dado a conocer más detalles sobre el tiroteo ni el sospechoso.

Noticia al Día/Información de Univisión