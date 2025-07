Alarmante señal de EEUU respecto a una posible guerra contra China

El Pentágono está presionando a dos de sus aliados para que establezcan una postura firme y clara sobre qué harían en caso de que surja un conflicto con China en torno a Taiwán, informó Financial Times este sábado, citando a varias personas familiarizadas con el asunto.

El subsecretario de Defensa para Políticas, Elbridge Colby, se ha encargado de promover las discusiones sobre este tema con funcionarios japoneses y australianos en los últimos meses, como un esfuerzo final de Washington para convencerlos de intervenir a su favor en un posible conflicto en el Indo-Pacífico, según comentaron al medio.

Además de definir su postura, la Administración Trump estaría pidiendo a Japón y a Australia que mejoren la disuasión militar y se preparen para una guerra por Taiwán. Según indicó al medio un funcionario estadounidense, que se negó a hacer comentarios sobre el tema de la isla, estas conversaciones se han basado principalmente en "intensificar y acelerar los esfuerzos para fortalecer la disuasión de una manera equilibrada y equitativa".

"La solicitud sorprendió a Tokio y Camberra"

Aunque las discusiones ya incluían esfuerzos para persuadir a los aliados de aumentar su gasto en Defensa, la exigencia de que participen en un posible conflicto con China parece ser nueva. "Se están llevando a cabo planes operativos concretos y ejercicios con aplicación directa a una contingencia en Taiwán con Japón y Australia. Pero esta solicitud sorprendió a Tokio y Camberra porque Estados Unidos no ofrece garantías de un cheque en blanco a Taiwán", dijo una de las fuentes.

"Es muy difícil lograr que los aliados brinden detalles específicos sobre lo que harían en un conflicto en Taiwán cuando no conocen ni el contexto del escenario ni la propia respuesta de EE.UU.", aseveró Zack Cooper, experto en Asia del American Enterprise Institute, recordando que el propio presidente Donald Trump "no se ha comprometido a defender a Taiwán, por lo que no es realista que EE.UU. insista en compromisos claros de los demás".

Desde el Ministerio de Defensa de Japón declararon que es "difícil responder a la hipotética pregunta de una ‘emergencia en Taiwán'", agregando que cualquier postura se implementaría de forma individual y específica, de conformidad con la Constitución, el derecho internacional y las leyes y normativas nacionales. Mientras, la embajada de Australia en EE.UU. no respondió a la solicitud de comentarios del medio.

Taiwán se autogobierna con una administración propia desde 1949, mientras China la considera como parte irrenunciable de su territorio. La mayoría de los países, incluida Rusia, reconocen a la isla como parte integral de la República Popular China.

La isla es uno de los actores de las tensiones constantes en la región del mar de la China Meridional, que sigue siendo no solamente objeto de reclamaciones territoriales y marítimas, sino también una importante vía marítima internacional por la que transitan billones de dólares en mercancías cada año.

A excepción del expresidente Joe Biden, casi todas las administraciones estadounidenses han mantenido una postura de ambigüedad estratégica, en la que no revelaban cuál sería realmente su reacción ante un conflicto entre la isla y China

Noticia al Día / RT