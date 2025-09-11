Álvaro Uribe podría volver al Congreso si supera obstáculos judiciales

El exmandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez podría postularse nuevamente al Congreso de la República en las elecciones previstas para el próximo año, siempre que las condiciones legales lo permitan.

Uribe fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno de testigos en actuación penal y fraude procesal, aunque el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su liberación apenas 18 días después del fallo.

La posible candidatura fue confirmada por Gabriel Vallejo, director del partido Centro Democrático, quien señaló que Uribe ocuparía el puesto número 25 en la lista cerrada de aspirantes al Senado. “Ese es el único nombre confirmado hasta ahora”, declaró Vallejo.

El orden definitivo de los candidatos será definido por un comité interno, que evaluará criterios como la formación académica, la experiencia y la representación regional de cada aspirante.

