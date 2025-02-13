Martes 26 de agosto de 2025
Al Dia

Avión militar estadounidense se estrella en California

Equipos de la Armada están trabajando en el sitio del impacto para recuperar la aeronave y prevenir el derrame del combustible

Por María Briceño

Avión militar estadounidense se estrella en California
Foto: capture video
Un Boeing EA-18G Growler de la Armada estadounidense se ha accidentado la mañana de este miércoles en la bahía de San Diego, en California, durante una misión de entrenamiento, informan medios locales.

El momento exacto de la colisión de la aeronave con el agua fue captado por una cámara de vigilancia en la zona.

Los dos pilotos que se encontraban a bordo del avión de guerra electrónica que impactó en el agua cerca de Shelter Island han sido rescatados e ingresados en un hospital.

Se desconoce el tipo de heridas que pudieron haber sufrido los pilotos, pero se reporta que su condición es estable.

Un portavoz naval ha comunicado que varios equipos de la Armada están trabajando en el sitio del impacto para recuperar la aeronave y prevenir el derrame del combustible.

La Base Aeronaval de North Island precisó que los aviadores se eyectaron antes del impacto y "fueron recuperados rápidamente".

"Las causas del accidente están siendo investigadas", se indica en el comunicado.

Noticia al Día con información de RT

