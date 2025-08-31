Domingo 31 de agosto de 2025
Capturado en Bogotá otro presunto implicado en el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay

Según el ente acusador, Barragán es sospechoso de haber intervenido en la contratación del adolescente de 15 años que disparó contra el congresista

Por Ernestina García

La Fiscalía de Colombia capturó este sábado 30 de agosto en Bogotá a Harold Daniel Barragán Ovalle, señalado de haber participado en la planeación del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en la capital.

Según el ente acusador, Barragán es sospechoso de haber intervenido en la contratación del adolescente de 15 años que disparó contra el congresista y que fue capturado en flagrancia minutos después del atentado.

El menor fue sancionado el pasado miércoles con siete años de privación de libertad en un centro especializado, la pena máxima que contempla en Colombia el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

El mayor general Carlos Fernando Triana, Director General de la Policía, señaló que Barragán, con más de diez años de historial criminal, habría participado desde la planeación hasta la ejecución del atentado perpetrado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia.

Se trata del séptimo capturado dentro de la investigación, y será presentado ante un juez de control de garantías para la legalización de su captura y la imputación de cargos por homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego agravado.

Uribe Turbay, de 39 años, era senador del partido de derechas Centro Democrático y se perfilaba como candidato presidencial para las elecciones de 2026. Gravemente herido en el ataque, falleció el 11 de agosto tras permanecer más de dos meses hospitalizado.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, tipificó el crimen como magnicidio y aseguró que, además de los autores materiales ya procesados, las autoridades siguen tras la pista de los determinadores, sin descartar la participación de la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia.

El asesinato de Uribe Turbay, el primer magnicidio de un aspirante presidencial en más de tres décadas, ha sacudido la campaña presidencial a menos de un año de las elecciones y reavivado los temores a que Colombia repita episodios de violencia política como los de 1990, cuando fueron asesinados Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro.

