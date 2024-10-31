Confirman una segunda muerte tras el derrumbe de un edificio de diez pisos en Argentina

Al menos dos muertos y seis desaparecidos es el saldo provisional del trágico derrumbe de un hotel ubicado en Villa Gesell, una ciudad costera de la provincia de Buenos Aires.

El desplome del inmueble, que tenía 10 pisos, ocurrió el martes pasado y provocó un operativo de emergencia que permitió encontrar el cuerpo de Federico Ciocchini, un hombre de 89 años. Su esposa, Josefa Ciocchini (79), logró sobrevivir y fue trasladada a un hospital.

De acuerdo con la prensa local, las autoridades ya identificaron a una segunda víctima fatal. Se trata de María Rosa Stefanic, la exdueña del hotel que todavía vivía ahí gracias a un acuerdo que realizó con las personas que se lo compraron.

La mujer tenía 52 años y, en el momento del derrumbe, estaba acompañada por su sobrino, Nahuel José Stefanic y su novia, Dana de Simone. Además de ello dos, también siguen desaparecidos Matías Chaspman, Mariano Troiano, Javier Fabián Gutiérrez y Ezequiel Matu.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajó a Villa Gesell para supervisar las labores de rescate en una ciudad que ya declaró tres días de duelo.

Mientras tanto, la Federación de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires continúa con las labores de rescate, ya sea con grúas e incluso con el retiro de escombros de forma manual, ya que el objetivo es encontrar a las personas desaparecidas.

Noticia al Día/RT