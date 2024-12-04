Corte Electoral proclama oficialmente a Yamandú Orsi como presidente electo de Uruguay

Dicho acto se llevó a cabo diez días después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que la fórmula del opositor Frente Amplio obtuvo 1.212.833 de los 2.436.780 votos emitidos y se impuso por 93.296 a la del oficialista Partido Nacional.

Durante la ceremonia, Orsi y Cosse recibieron de manos del presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, una copia del acta de proclamación.

«Este es un momento, una instancia donde alguien puede pensar que hay muchas formas y yo digo que en este caso la forma es el propio contenido», apuntó el presidente electo, quien asumirá el cargo el próximo 1 de marzo.

Por otra parte, remarcó que al escuchar las cifras recordó el llamado de un mandatario de otro país quien le remarcó lo increíble de que en Uruguay las cifras son cercanas y nunca existe un problema ni una sospecha.

«Por supuesto que uno hace referencia permanentemente a nuestro sistema de partidos, pero no podemos olvidarnos jamás que hay una estructura y hay gente trabajando para que todo transcurra con la rigurosidad que todos nos merecemos», enfatizó.

Finalmente, detalló que formalidades como la de esta jornada son el contenido que la da fortaleza a la credibilidad del sistema uruguayo.

Por su parte, Cosse dijo estar «embargada de emoción» y adelantó que sería muy difícil disimular eso, mientras que dio «un profundo agradecimiento y un gran reconocimiento» a la Corte Electoral su labor llevada a cabo a lo largo de los años.

«Sabremos cumplir y hacerle honor a la mejor democracia del Uruguay», concluyó la vicepresidenta electa.

La fórmula integrada por Orsi y Cosse se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, llevada a cabo el pasado 24 de noviembre, y se prevé que la ceremonia de cambio de mando se realiza el 1 de marzo de 2025, cuando empezará su periodo de Gobierno de cinco años.

