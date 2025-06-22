EEUU ataca instalaciones nucleares de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en horas de la noche de este sábado 21 de junio, que su país ha completado un "ataque muy exitoso" contra tres sitios nucleares en Irán: Fordow, Natanz y Esfahan.

Indicó que una "carga útil completa de BOMBAS fue lanzada sobre el sitio primario, Fordow".

Según el mandatario, todos los aviones participantes en la operación ya se encuentran "fuera del espacio aéreo iraní" y "en camino seguro a casa".

La publicación concluye con un mensaje de felicitación a los "grandes guerreros estadounidenses" y la enfática declaración: "¡AHORA ES EL MOMENTO PARA LA PAZ!".

Noticia al Día/Alerta24