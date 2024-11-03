EEUU confirma que sus bombarderos B-52 con capacidad nuclear llegaron a Oriente Medio

Los bombarderos estratégicos estadounidenses B-52 llegaron a Oriente Medio, comunicó este domingo 3 de noviembre el Mando Central del país.

"Bombarderos estratégicos B-52 Stratofortress de la 5.ª Ala de Bombarderos de la Base de la Fuerza Aérea de Minot llegaron a la zona de la que es responsable el Mando Central de Estados Unidos", reza el comunicado oficial.

Un día antes, el Departamento de Defensa estadounidense informó que se desplegarían fuerzas adicionales en Oriente Medio, lo que incluye destructores, cazas y los bombarderos mencionados.

El comunicado oficial sostiene que la medida se toma "de acuerdo con nuestros compromisos de protección de los ciudadanos y las fuerzas de EE.UU. en Oriente Medio, la defensa de Israel y la desescalada a través de la disuasión y la diplomacia".

"El secretario [de Defensa, Lloyd] Austin sigue dejando claro que si Irán, sus socios o sus ‘proxies’ aprovechan este momento para atacar al personal o los intereses estadounidenses en la región, Estados Unidos tomará todas las medidas necesarias para defender a nuestro pueblo", subrayó el Pentágono.

Noticia al Día/RT