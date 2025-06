EEUU envía a Guantánamo a más venezolanos sospechosos de pertenecer al Tren de Aragua

El gobierno de Estados Unidos retomó el traslado de migrantes venezolanos a la base naval de Guantánamo, en Cuba, presuntamente vinculados con la pandilla Tren de Aragua, según confirmó en exclusiva a Univisión Noticias el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

"El DHS envió una vez más a peligrosos miembros de pandillas y extranjeros ilegales fuera de suelo estadounidense, a la bahía de Guantánamo", dijo este viernes 21 de marzo, Tricia McLaughlin, subsecretaria de asuntos públicos del DHS.

Precisó que se trata de migrantes que la administración de Donald Trump relaciona con el Tren de Aragua.

Mientras esto ocurre, están en proceso dos demandas contra el gobierno federal con el fin de impedir el traslado y la detención de personas en Guantánamo.

La funcionaria no especificó el número de personas trasladadas. Sin embargo, el diario The New York Times informó el jueves que aproximadamente 20 individuos fueron enviados en un vuelo chárter desde El Paso, Texas, hacia Guantánamo.

El traslado representa el primero de venezolanos desde que el centro fue desalojado y 40 migrantes fueron reubicados en un centro de detención en Luisiana a mediados de mes. En ese momento, dos funcionarios declararon a la agencia AP que no se descartaban futuros envíos.

Las demandas contra las deportaciones a Guantánamo

Un tribunal federal del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, realizó una audiencia el viernes 14 de marzo sobre una demanda que busca detener el traslado de migrantes a la Base Naval de Guantánamo.

Esta acción legal entregada por 10 inmigrantes detenidos en el país, entre ellos siete venezolanos, se produjo justo después de que el gobierno de Trump reubicará a los indocumentados restantes a un nuevo centro de detención, dejando la instalación libre.

En el documento, los demandantes argumentan que la legislación vigente no solo prohíbe los traslados y la detención en Guantánamo, sino que también considera estas acciones como arbitrarias.

De la misma manera, el tribunal abordó otra demanda que exige que los migrantes en Guantánamo tengan acceso a asistencia legal y a comunicaciones privadas con sus abogados. Además, se solicitó que se notifique con anticipación cualquier traslado hacia o desde la base.

Noticia al Día / Univisión Noticias