EEUU ha enviado migrantes a la base militar de Guantánamo

Estados Unidos envió este martes el primer vuelo con migrantes arrestados en territorio estadounidense hacia un centro de detención en la Base Militar de Guatánamo (Cuba), según informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Ya no permitiremos que EE.UU. sea un vertedero de criminales ilegales de naciones de todo el mundo", dijo en declaraciones esta mañana a la cadena Fox News.

Durante su campaña electoral, el republicano Donald Trump prometió emprender la mayor deportación en la historia de EE.UU. y en sus primeras dos semanas ha eliminado diversos amparos migratorios, como es el caso del Estatus de Protección Temporal (TPS, en ingles) para unos 350 mil 000 venezolanos.

De igual modo, ha anunciado que prevé instalar hasta unas 30 mil camas en la base de Guantánamo para albergar ahí a inmigrantes indocumentados.

Noticia al Día/Información de EFE