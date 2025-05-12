Domingo 17 de agosto de 2025
Al Dia

EEUU y China pautan tregua comercial por 90 días

Reducen sus aranceles al 30 % y al 10 %, respectivamente y entrarán en vigor el próximo miércoles, 14 de mayo.

Por Candy Valbuena

EEUU y China pautan tregua comercial por 90 días
Foto: KEVIN LAMARQUE
China y Estados Unidos han pactado una tregua de tres meses en la guerra comercial que libran desde el mes de febrero durante la cual el gigante asiático reducirá del 125 % al 10 % los aranceles sobre productos estadounidenses y EEUU bajará los que aplica a los bienes chinos del 145 % al 30 %.

El pacto fue anunciado este lunes en un comunicado conjunto difundido tras las negociaciones celebradas en Ginebra este fin de semana por representantes de sus respectivos gobiernos, que también acordaron crear un mecanismo permanente de consulta.

Este instrumento de dialogo estará liderado por el viceprimer ministro chino, He Lifeng; el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, así como el representante comercial de ese país, Jamieson Greer, y podrá reunirse en China, en EEUU o en un tercer país.

Seguirán las negociaciones

Durante la tregua de 90 días ambos países seguirán con negociaciones de carácter más técnico que no solo incluirán cuestiones arancelarias, sino otros tipos de medidas que obstaculizan el comercio, en particular de la parte china, indicó Bessent desde Ginebra.

"Pero el consenso en estos dos últimos días fue que ninguna de las partes desea un desacoplamiento (del comercio) y que lo que ha pasado con aranceles tan altos equivale a un embargo, y nadie quiere esto", reflexionó.

Bessent se mostró muy satisfecho con el resultado de las reuniones y ha destacado la voluntad que tuvo el gigante asiático para avanzar en estas discusiones así como el respeto mutuo.

También ha valorado la utilidad de los encuentros para "reparar las relaciones que se habían dañado" por esta guerra comercial.

El secretario del Tesoro añadió que ahora ambos países cuentan con un mecanismo de consulta que permitirá "evitar" otra escalada comercial como la de los dos últimos meses.

"Yo diría que una de las cosas más importantes de este fin de semana es que Estados Unidos continuará trabajando en favor de un equilibrio estratégico en varias áreas que estuvieron expuestas a las debilidades de la cadena de suministros durante el covid, sea en el área de los medicamentos, los semiconductores, el acero y otros", comentó.

EEUU ha identificado hasta seis industrias y sus correspondientes debilidades en términos de cadena de suministros.

La guerra comercial entre ambas potencias iniciada con la llegada de Trump a la Casa Blanca se intensificó desde abril con la imposición de nuevos aranceles, lo que llevó los gravámenes a niveles sin precedentes: 145 % para las importaciones de bienes chinos a EEUU y 125 % para las de los estadounidenses que entraran a China.

La reunión de Ginebra, celebrada este fin de semana, ha sido el primer acercamiento formal desde que empezó esta última batalla arancelaria.

Jamieson Greer ha dicho en Ginebra que en estos dos días se ha abordado por primera vez de forma directa con China el problema del fentanilo, y que ha pedido a China que tome medidas drásticas contra la producción y exportación ilegal de los químicos que permiten su elaboración.

"Hubo un compromiso sorprendente al abordar la crisis del fentanilo. Era la primer vez que China entendió la magnitud de lo que pasa en Estados Unidos", afirmó.

Las bolsas reciben el acuerdo con subidas

Los mercados bursátiles han reaccionado a la tregua comercial con avances y poco antes de las 9 horas GMT las principales bolsas de Europa suben entre el 0,5 % y el 1,6 %, mientras que el índice Euro Stoxx 50, que agrupa a las mayores cotizadas del Viejo Continente, avanza el 1,7 %.

En Asia, los principales mercados han cerrado con subidas, sobre todo Hong Kong, que ha avanzado el 2,98 %, mientras Shanghái y Shenzhen, han repuntado el 0,82 y el 1,72 %, respectivamente, y Tokio, el 0,38 %.

El euro marcaba a la apertura de los mercados bursátiles en Europa el mínimo en un mes frente al dólar y se cambia en 1,11 dólares y el petróleo Brent sube el 3,6 %, hasta 66,25 dólares el barril. El oro pierde un 3 % y cotiza en 3 mil 229 dólares la onza.

En vigor desde el 14 de mayo

Las reducciones de aranceles recíprocas acordadas por China y EEUU entrarán en vigor el próximo miércoles, 14 de mayo.

El notable descenso de los gravámenes es el punto más destacado de este acuerdo, valorado en esta jornada por los gobiernos de ambos países y que incluye además la creación de un mecanismo permanente de consulta.

La guerra comercial entre ambas potencias se intensificó desde abril con la imposición de nuevos aranceles recíprocos, que elevaron los gravámenes a niveles sin precedentes: 145 % para productos chinos y 125 % para estadounidenses.

La reunión de Ginebra, celebrada los días 10 y 11 de mayo, supone el primer acercamiento formal desde esa escalada.

Lee también: China sube los aranceles sobre todos los productos importados desde EEUU hasta el 125 %

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

