El Congreso de EEUU certifica la victoria electoral de Donald Trump

El Congreso de Estados Unidos certificó este lunes, cuatro años después del asalto al Capitolio, el triunfo del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales, que volverá al poder el próximo 20 de enero.

En una sesión conjunta del Senado y de la Cámara de Representantes que transcurrió sin incidentes, el Legislativo certificó que Trump recibió 312 votos en el Colegio Electoral, mientras que su rival demócrata, Kamala Harris, obtuvo 226.

