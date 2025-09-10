El detenido por el ataque a Charlie Kirk no disparó el arma, según The New York Times

El sospechoso arrestado este miércoles por el tiroteo contra el comentarista político y activista conservador Charlie Kirk no fue el autor del disparo, según informó el diario The New York Times.

Un portavoz de la universidad donde ocurrió el ataque, Scott Trotter, indicó al periódico que la policía ha determinado que la persona detenida no era el autor del disparo contra Kirk, quien se encuentra en estado grave en un hospital.

La Universidad Utah Valley (UVU) había comunicado anteriormente que un sospechoso se encontraba bajo custodia.

Noticia al Día / EFE