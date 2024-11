El infierno que vivió Fabiola Yáñez con Alberto Fernández, según contó a Infobae

La ex primera dama de Argentina Fabiola Yáñez habló públicamente luego de denunciar al expresidente Alberto Fernández por "violencia física y mental" cuando eran pareja. En una entrevista concedida con el medio Infobae, Yáñez aseguró que padeció "terrorismo psicológico”.

“La otra violencia a la que estuve sometida durante muchísimo tiempo fue acoso telefónico y terrorismo psicológico. Esta persona estuvo durante dos meses amenazándome día por medio con que si yo hacía esto o lo otro se iba a suicidar. Eso no se hace. Eso es un delito”, señaló Yáñez.

“La violencia que había antes era acoso. Todo el día tenía que estar en el teléfono, porque si no estaba, era como que estuviera haciendo, no sé qué cosa. El tiempo me empezó a llevar a quedarme cada vez más encerrada dentro del departamento. No podía ir a un restaurante con mis amigas”, agregó la ex primera dama.

Al preguntársele sobre si había sido víctima de otro tipo de agresiones, Yáñez se negó a responder diciendo que era información que formaba parte de la causa judicial y no podía referirse al tema.

Tras la denuncia, el exmandatario publicó un mensaje en la red social “X”: “La verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa. Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que portaré ante la Justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió”.

Noticia al Día/Información de CNN