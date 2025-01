En los últimos días, ha tomado relevancia un colegio colombiano ubicado en Antioquia, en el que sus estudiantes entonan el himno de Colombia y el himno de Venezuela en los actos protocolarios de las izadas de bandera.

El colegio Héctor Abad Gómez no solo se ha destacado por la inclusión de estudiantes extranjeros, sino también por su acogida a personas LGBTIQ+, víctimas del conflicto, personas con discapacidad, indígenas, afros y reinsertados de grupos armados.

Según información recogida por El Colombiano, en esta institución estudian 2.700 niños, niñas y adolescentes; de ellos, 865 alumnos son migrantes venezolanos.

Como una forma de inclusión, el colegio colombiano decidió celebrar la independencia de Venezuela, el 5 de julio. Muchos de sus estudiantes recordaron con nostalgia sus raíces. "Es algo muy duro cantarlo [El himno] fuera de nuestro país", dijo Victoria Pérez, una estudiante de grado once al citado medio.



Más que un simple colegio colombiano

Las personas que se encuentran estudiando allí también sufrieron la discriminación de otros colegios y otras personas. «El Héctor Abad fue el único que nos dijo que sí», recordó la estudiante.

La vida de Victoria Pérez siempre ha sido compleja, pues recordó que cuando era una niña ya se veía la crisis en Caracas y que sus padres hacían de todo para que no le faltara nada. "De ese entonces no me acuerdo mucho porque era muy pequeña y mis padres siempre trataron de no mostrarme el lado feo. Pero perdí prácticamente un año escolar. Duré como cuatro meses sin ir debido a que no podía salir de mi casa por todas las manifestaciones que se vieron".

Tras la crisis en Venezuela, su familia decidió mudarse a Bello, municipio del departamento de Antioquia, en 2018. Allí comenzaron a sufrir de discriminación en los colegios.



"Fuimos a varias partes, pero decían que estaban muy llenos y que no podían recibir a más estudiantes". Luego de ser aceptada en el Héctor Abad Gómez, fue acogida por los colombianos y recibida como una estudiante más.

Noticia al Día/El Colombiano