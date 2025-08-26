El Consejo de Ministros español aprobó este martes la declaración de zona catastrófica a los territorios quemados por los incendios forestales y de las áreas inundadas desde el pasado 23 de junio, una serie de emergencias que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha cuantificado en 118.

De ellas, 113 son grandes incendios forestales. Este martes hay quince de ellos en situación de gravedad potencial 2, la más elevada.

Para Marlaska, este conjunto de emergencias suponen la mayor catástrofe de los últimos años y ha dicho que el Gobierno ha acordado abrir ya la vía para que los perjudicados puedan reclamar ayudas que por ley les corresponda.

La situación de los incendios forestales en el noroeste de la península sigue siendo muy preocupante. En distintos puntos de Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura, el fuego avanza sin dar tregua, obligando a vecinos, bomberos y autoridades a enfrentarse a un panorama cada vez más complicado.

En Lugo, concretamente en la comarca de Quiroga, un incendio declarado en las últimas horas mantiene a la población en alerta máxima. El viento y las altas temperaturas han provocado que las llamas bajaran con rapidez por las laderas del monte, alcanzando zonas cercanas a viviendas. Durante toda la noche, los equipos de extinción han estado trabajando sin descanso, pero a primera hora de la mañana la situación aún permanece en nivel 2 de alerta.

En concreto, el gabinete que preside Pedro Sánchez, en su primera reunión tras el descanso estival, ha aprobado la declaración de zonas afectadas por una emergencia de Protección Civil en 16 de las 17 comunidades autónomas, para todos los desastres relacionados con el cambio climático en estos tres últimos meses, tanto incendios forestales como inundaciones.

Según los datos ofrecidos este martes por el gobierno de Galicia, ya son más de 95.000 las hectáreas afectadas en la región por los incendios forestales de este agosto, la peor cifra en lo que va de siglo, 30.000 de ellas en el fuego de Larouco.

El Consejo de Ministros del Gobierno de España ha aprobado la declaración de zona catastrófica para los territorios quemados por 113 incendios declarados este verano, a los que el titular españaol de Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha referido como la mayor catástrofe de los últimos años.

Noticia al Día/Mundo