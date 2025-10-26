Domingo 26 de octubre de 2025
Internacionales

Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo preliminar en Malasia

La incertidumbre persiste sobre si ambos líderes anunciarán una resolución formal de la disputa comercial, ya que los aranceles adicionales propuestos por Trump están programados para entrar en vigor el 1 de noviembre. Durante el fin de semana, se llevaron a cabo dos reuniones en Malasia, en el marco de la cumbre de la ASEAN, marcando la quinta ronda de negociaciones comerciales para resolver este prolongado conflicto

Por Christian Coronel

Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo preliminar en Malasia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Antes de la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, Estados Unidos y China han dado un paso significativo hacia la resolución de su disputa arancelaria en Kuala Lumpur, alcanzando un acuerdo preliminar sobre productos como tierras raras y soja.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, anunció este domingo 26 de octubre que China ha acordado posponer las restricciones a la exportación de tierras raras y reanudar la compra de soja estadounidense.

Bessent destacó que se había evitado un arancel adicional del 100 % que Trump había amenazado con imponer si Pekín limitaba estas exportaciones.

En una declaración tras las conversaciones en la Torre Merdeka 188 de Kuala Lumpur, el representante de Comercio Internacional de China, Li Chenggang, confirmó que ambas partes lograron un "acuerdo preliminar" y discutieron "propuestas adecuadas para abordar las preocupaciones mutuas".

Sin embargo, este acuerdo aún debe ser sometido a procesos de aprobación interna en ambos países. Li enfatizó que el siguiente paso es que cada parte cumpla con sus respectivos procedimientos de aprobación.

Según el Wall Street Journal, Bessent también mencionó que se había establecido un "marco exitoso" antes de la esperada reunión entre Trump y Xi en Corea del Sur el próximo jueves.

La incertidumbre persiste sobre si ambos líderes anunciarán una resolución formal de la disputa comercial, ya que los aranceles adicionales propuestos por Trump están programados para entrar en vigor el 1 de noviembre.

Durante el fin de semana, se llevaron a cabo dos reuniones en Malasia, en el marco de la cumbre de la ASEAN, marcando la quinta ronda de negociaciones comerciales para resolver este prolongado conflicto.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo preliminar en Malasia

Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo preliminar en Malasia

León XIV anima a trabajar por la paz y recuerda el dolor de niños y ancianos por la guerra

León XIV anima a trabajar por la paz y recuerda el dolor de niños y ancianos por la guerra

Imelda Rincón: La Escuela de Periodismo de LUZ desde su origen mantiene un despliegue de alta calidad

Imelda Rincón: La Escuela de Periodismo de LUZ desde su origen mantiene un despliegue de alta calidad

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Motorizados asesinaron a dos hombres en Riohacha, uno era venezolano

Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

Asesinaron a comerciante venezolano dentro de un establecimiento en Maicao

Elecciones Legislativas en Argentina: La oposición desafía al gobierno de Milei

Elecciones Legislativas en Argentina: La oposición desafía al gobierno de Milei

Dos hermanos violaron a niño de 11 años en un caserío de Lara

Dos hermanos violaron a niño de 11 años en un caserío de Lara

Detienen a dos sospechosos por el robo de joyas en el Louvre

Detienen a dos sospechosos por el robo de joyas en el Louvre

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

Lula sugiere a Trump actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela

Lula sugiere a Trump actuar como mediador entre Estados Unidos y Venezuela

Lando Norris arrasa y se queda con la Pole del Gran Premio de México

Lando Norris arrasa y se queda con la Pole del Gran Premio de México

Dodgers se recupera e iguala la Serie Mundial con joya de Yamamoto

Dodgers se recupera e iguala la Serie Mundial con joya de Yamamoto

El Zulia y sus oportunidades (por el Dr. Hugo Hernández Raffalli)

El Zulia y sus oportunidades (por el Dr. Hugo Hernández Raffalli)

Solicitan ayuda urgente para un perro en desnutrición

Solicitan ayuda urgente para un perro en desnutrición

Perro amarrado en vía del corredor Amparo genera preocupación

Perro amarrado en vía del corredor Amparo genera preocupación

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Herida mujer en fuerte accidente vial en 5 de Julio

Herida mujer en fuerte accidente vial en 5 de Julio

¡Bienvenida Chinita!: El fervor se desbordó en la plazoleta para recibir a la

¡Bienvenida Chinita!: El fervor se desbordó en la plazoleta para recibir a la "Dama del Saladillo"

Águilas vuelve a alzar el vuelo con triunfo sobre Tiburones

Águilas vuelve a alzar el vuelo con triunfo sobre Tiburones

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

Privan de libertad al hombre que degolló a su vecina en Barinas

El impacto de las lluvias hace inaccesible el queso en la mesa de los zulianos

El impacto de las lluvias hace inaccesible el queso en la mesa de los zulianos

Noticias Relacionadas

Internacionales

Nueve muertos y más de 40 heridos tras caer autobús desde un puente en Argentina

En el automotor viajaban unas cincuenta personas y cayó sobre el arroyo Yazá, en momentos en que se registraba una densa niebla que reducía considerablemente la visibilidad sobre la calzada
Internacionales

León XIV anima a trabajar por la paz y recuerda el dolor de niños y ancianos por la guerra

«Prosigue incesantemente nuestra oración por la paz, particularmente con el rezo comunitario del santo rosario. Contemplando los misterios de Cristo junto a la Virgen María, hacemos nuestro el sufrimiento y la esperanza de los niños, madres, padres y ancianos víctimas de la guerra», animó ante miles de fieles que le escuchaban desde la Plaza de San Pedro
Internacionales

El huracán Melissa alcanza la categoría 4

"Se esperan inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra catastróficos y potencialmente mortales en algunas zonas de Jamaica y el sur de La Española hasta mediados de semana", advirtió el centro
Internacionales

Elecciones Legislativas en Argentina: La oposición desafía al gobierno de Milei

La votación decidirá la composición de la mitad de la Cámara Baja del Congreso y un tercio del Senado. Un resultado desfavorable para La Libertad Avanza (saliendo victorioso Fuerza Patria) complicaría la aprobación de leyes en el Congreso y generaría incertidumbre en los mercados financieros sobre su estabilidad política. Esto podría llevar a algunos inversores internacionales a dudar en invertir en el país, afectando negativamente sus perspectivas económicas

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025