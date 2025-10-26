Estados Unidos y China alcanzan un acuerdo preliminar en Malasia

Antes de la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping, Estados Unidos y China han dado un paso significativo hacia la resolución de su disputa arancelaria en Kuala Lumpur, alcanzando un acuerdo preliminar sobre productos como tierras raras y soja.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, anunció este domingo 26 de octubre que China ha acordado posponer las restricciones a la exportación de tierras raras y reanudar la compra de soja estadounidense.

Bessent destacó que se había evitado un arancel adicional del 100 % que Trump había amenazado con imponer si Pekín limitaba estas exportaciones.

En una declaración tras las conversaciones en la Torre Merdeka 188 de Kuala Lumpur, el representante de Comercio Internacional de China, Li Chenggang, confirmó que ambas partes lograron un "acuerdo preliminar" y discutieron "propuestas adecuadas para abordar las preocupaciones mutuas".

Sin embargo, este acuerdo aún debe ser sometido a procesos de aprobación interna en ambos países. Li enfatizó que el siguiente paso es que cada parte cumpla con sus respectivos procedimientos de aprobación.

Según el Wall Street Journal, Bessent también mencionó que se había establecido un "marco exitoso" antes de la esperada reunión entre Trump y Xi en Corea del Sur el próximo jueves.

La incertidumbre persiste sobre si ambos líderes anunciarán una resolución formal de la disputa comercial, ya que los aranceles adicionales propuestos por Trump están programados para entrar en vigor el 1 de noviembre.

Durante el fin de semana, se llevaron a cabo dos reuniones en Malasia, en el marco de la cumbre de la ASEAN, marcando la quinta ronda de negociaciones comerciales para resolver este prolongado conflicto.

