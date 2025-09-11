Jueves 11 de septiembre de 2025
Internacionales

FBI ofrece 100 mil dólares de recompensa por información sobre posible asesino de Charlie Kirk

Las imágenes muestran a una persona con jeans oscuros, una camisa de manga larga negra, una gorra negra y gafas de sol

Por Ernestina García

El FBI publicó este jueves 11 de septiembre imágenes de un presunto sospechoso vinculado al asesinato del activista conservador Charlie Kirk.

"Solicitamos la colaboración de la ciudadanía para identificar a este sospechoso en relación con el tiroteo mortal de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah", escribió la oficina estadounidense en sus redes sociales junto a fotografías.

Con este fin, ofrece una recompensa de hasta 100.000 dólares por información que conduzca a la identificación y al arresto de los individuos responsables del asesinato.

Las imágenes muestran a una persona con jeans oscuros, una camisa de manga larga negra, una gorra negra y gafas de sol negras que está subiendo por unas escaleras.

Horas antes, las autoridades ofrecieron una conferencia de prensa en la que informaron que tienen "un video" en el que aparece el atacante de Kirk, que sigue prófugo, y están trabajando para identificarlo.

Al mismo tiempo, señalaron que se han podido rastrear los "movimientos" del tirador, que, tras balear a Kirk, "salió del campus y se adentró en un barrio". Además, comunicaron que se ha recuperado un rifle de cerrojo de alta potencia, arma que se cree que utilizó el tirador.

El rifle es un modelo antiguo de Mauser de calibre 30-06, reportó The New York Times, citando a agentes federales.

«El FBI ofrece una recompensa de hasta 100.000 de dólares por información que conduzca a la identificación y el arresto de los responsables del asesinato de Charlie Kirk el 10 de septiembre de 2025 en la Universidad Utah Valley, en Orem, Utah», escribió la agencia en su cuenta oficial en X.

En el mensaje, la entidad lista un número para pistas telefónicas y la dirección de una página web de la división del FBI en Salt Lake City, (capital de Utah) donde se pueden enviar fotos y videos de potenciales sospechosos.

Kirk, conocido por celebrar foros de debate en centros de enseñanza de Estados Unidos, falleció el miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras intervenía en un evento que había convocado la Universidad Utah Valley.

El equipo conjunto que investiga el caso, formado por el FBI y el Departamento de Seguridad Pública de Utah, activó lo que definió como una «cacería» para dar con el hombre de las imágenes que previamente expuso en sus redes sociales.

El FBI difundió este jueves dos fotografías del sospechoso del asesinato, en las que se aprecia a un hombre blanco que viste pantalones, sudadera, gorra oscura y gafas de sol.

Según un boletín interno de las fuerzas del orden, citado por medios locales, las municiones recuperadas junto al rifle presentaban mensajes protransgénero y antifacistas. Sin embargo, un funcionario policial con conocimiento sobre la investigación advirtió que el informe no había sido verificado por analistas y que podría haber sido malinterpretado.

Noticia al Día/EFE

Temas:

FBI ofrece 100 mil dólares de recompensa por información sobre posible asesino de Charlie Kirk

