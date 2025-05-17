Guyana refuerza vigilancia militar en su frontera con Venezuela tras ataque a soldados

El jefe de la Fuerzas de Defensa de Guyana (GDF, en inglés), Omar Khan, dijo este sábado 17 de mayo, que ha reforzado la vigilancia de militares en el río Cuyuni, en la frontera con Venezuela, donde el pasado jueves un presunto grupo de civiles atacó a tiros a oficiales del Ejército guyanés.

Según aseguró Khan en un comunicado de prensa, la GDF "está equipada y preparada para responder ante cualquier presunta agresión por Venezuela", luego de que el Gobierno de Guyana denunciara que un grupo armado de civiles atacó el jueves a tiros, en tres sucesos distintos, a tropas militares.

El jueves, la Fuerza de Defensa de Guyana denunció que el ataque, del que no se reportaron muertos o heridos, se llevó a cabo específicamente entre las zonas de Eteringbang y Makapa, mientras los soldados daban rondas preventivas marítimas.

Ante ello, Khan enfatizó que "todo" el río Cuyuni es territorio guyanés, por lo que la GDF y la Fuerza Policial de Guyana tienen autoridad absoluta de vigilar, detener y registrar cualquier embarcación en sus aguas.

En el río Cuyuni residen unas 13 aldeas y en casi todas se ubican soldados de la GDF.

"Desde el primer incidente, la GDF ha intensificado sus planes operaciones y entrenamientos diseñados en mitigar y responder efectivamente a esos incidentes", sostuvo Khan.

El jefe militar reconoció que previo a los tres ataques del jueves pasado, no era necesario que las autoridades militares detuvieran y registraran embarcaciones sospechosas en el área.

Sin embargo, tras estos nuevos sucesos dichos procedimientos serán reforzados.

También, Khan indicó que las autoridades mencionaron a Baboon como el área donde los presuntos civiles armados venezolanos están ubicados, pues es una zona notoria donde se interceptan embarcaciones de civiles y los extorsionan para que puedan seguir su camino.

Khan advirtió además que cualquier guyanés que participe en las elecciones de Venezuela será encausado como si formara parte de algún golpe y será arrestado.

Igualmente, alegó que los venezolanos residentes en Guyana y que participen de estas elecciones también serán detenidos y deportados.

El ataque a tiros del jueves fue el segundo por parte de presuntos civiles a soldados de la GDF desde febrero pasado, cuando seis militares del país fueron atacados con disparos en el río Cuyuni.

Las autoridades de Guyana informaron de que en coordinación con otros organismos gubernamentales seguirán vigilando de cerca la evolución de la situación y tomarán todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de su personal y la defensa de su territorio.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) reafirmó el 1 de mayo por unanimidad sus medidas provisionales otorgadas en diciembre de 2023 y ordenó a la Administración de Nicolás Maduro abstenerse de celebrar o preparar elecciones en la región del Esequibo, en disputa con Guyana.

Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899, que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica.

Décadas después, Venezuela declaró nulo ese fallo y firmó con el Reino Unido el Acuerdo de Ginebra de 1966, que determinó crear una comisión para resolver la histórica controversia, lo que no se ha materializado.

Noticia al Día / EFE