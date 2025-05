Un caso de no creer que dejó a más de uno atónito, perplejo, boquiabierto fue el de un hombre al que le declararon muerte cerebral y abrió los ojos en la cirugía que se había preparado para donar sus propios órganos,

Pasó en el Hospital Baptist Health Richmond, Kentucky, Estados Unidos, cuando el paciente Anthony Thomas ‘TJ’ Hoover II, de 36 años, sufrió una sobredosis de drogas y fue llevado a este centro asistencial y horas más tarde fue declarado muerto por una supuesta muerte cerebral.

Natasha Miller, médica especializada en trasplantes de órganos, dijo entonces: “Se movía, se agitaba, se agitaba en la cama. Y luego, cuando nos acercamos, se podía ver que se le saltaban las lágrimas. Estaba llorando visiblemente”.

Miller es la encargada de preservar los órganos que se donan, y describió el supuesto caos y los médicos retiraron inmediatamente de la recuperación.

“El cirujano que me contrató me dijo: ‘No me interesa. No quiero tener nada que ver con esto. Fue muy caótico. Todo el mundo estaba muy molesto", afirmó Miller.

Por otra parte, los funcionarios de Kentucky Organ Donor Affiliates (KODA) fueron los encargados de coordinar el trasplante y han negado que este incidente haya ocurrido, como lo relataron algunas personas.

Nyckoletta Martin, una activista promotora de la donación de órganos, fue la encargada de revisar este caso y lo describió de la siguiente manera: “La peor pesadilla de todos. ¿Estar vivo durante una cirugía y saber que alguien te va a abrir en canal y a sacarte partes del cuerpo? Es horrible”.



El presidente y director de operaciones del hospital ha negado el incidente y en una entrevista al medio ‘NPR’ dijo: “Nadie en KODA ha sido presionado nunca para recolectar órganos de ningún paciente vivo. Ellos nunca han presionado a los miembros de su equipo para que lo hagan”.



Mientras tanto, la hermana de Hoover es ahora su tutora legal y su hermano, a quien no le dan muchos meses de vida, está luchando con su memoria y con volver a caminar y recuperar el hablar.



“Me siento traicionada por el hecho de que la gente nos decía que tenía muerte cerebral y luego desperto, están tratando de jugar a ser Dios, manifestó Rhorer.

Contó que a su hermano no le dieron muchos meses de vida, han pasado tres años y se está recuperando poco a poco,reseña el Diario El Tiempo.

Que significa muerte cerebral

Para los especialistas en el tema, la muerte es un hecho único e irreversible al que se puede llegar de dos maneras: por cese irreversible de la función cardiorespiratoria (corazón y pulmón), o por cese irreversible de la función cerebral (muerte del cerebro).

La muerte cerebral se produce cuando una persona tiene destruido todo el cerebro de forma completa e irreversible, con cese de toda actividad. Este no recibe sangre ni oxígeno y se muere.

En estos casos los órganos pueden funcionar durante un tiempo si la persona fallecida está conectada a un respirador. Sin embargo, la función del corazón y del pulmón cesan si se desconecta el respirador. La muerte cerebral está aceptada como una manera de morir desde el punto de vista médico, ético y legal. Los criterios para determinar la muerte cerebral son muy estrictos médica y legalmente.

Es completamente diferente del coma vegetativo. Hay muchas personas que pueden permanecer en coma muchos años y nunca recuperarán el conocimiento, pero son capaces de respirar por sus propios medios.

Sin embargo, la persona en muerte cerebral no respira cuando se le retira el respirador, porque está muerta.

