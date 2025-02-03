Identifican 55 víctimas de accidente aéreo en Washington

Las operaciones para rescatar los restos dejados por la colisión entre un helicóptero del ejército estadounidense y un avión de pasajeros en Washington lograron este domingo la identificación y recuperación de 55 de las 67 víctimas mortales.

Los cadáveres fueron sacados del helado río Potomac, mientras los rescatistas expresaron su confianza en que los restantes serán hallados en la operación masiva para recuperar el avión que chocó en el aire con el helicóptero Black Hawk.

El jefe de bomberos de Washington, John Donnelly, dijo que se habían encontrado restos humanos de algunas de las 67 personas que murieron en el accidente mientras se intentaba levantar el fuselaje del avión, y agregó que fueron llevados al médico forense.

«Mañana habrá algunas operaciones de levantamiento de los restos que están en el agua», indicó Donnelly en una sesión informativa el domingo.

«Hasta el momento, se han identificado positivamente 55 víctimas (…) de este accidente», añadió.

Unos 200 buques participan en los esfuerzos de recuperación y salvamento, informó la Guardia Costera.

Con 67 muertos, esta es la peor catástrofe aérea en Estados Unidos desde que un avión de American Airlines se estrelló poco después de despegar del aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York en noviembre de 2001.

Noticia al Día/Información de AFP