Imitó a Pelicot y drogaba a su mujer para violarla

Uno de los 50 hombres juzgados en Aviñón por el caso de Dominique Pelicot, que drogaba con ansiolíticos a su mujer, Gisèle, para que en estado de inconsciencia otros la violaran, está acusado por repetir ese mismo engranaje con su propia pareja.

"Es imperdonable", subrayó este miércoles ante el Tribunal de lo Criminal de Vaucluse la hija de este hombre, Jean-Pierre M., de 63 años, que está acusado de haber dado también ansiolíticos a su pareja para luego tener relaciones sexuales con ella, varias veces en compañía de Dominique Pelicot.

Vista del Palacio de Justicia de Aviñón en que se celebra el juicio contra el hombre acusado de drogar a su mujer para que otros abusaran sexualmente de ella. Foto: EFE/ Edgar Sapiña Machado



La hija, que se enteró de todo cuando su padre fue detenido, dijo no entender nada y se mostró convencida de que su padre no habría organizado esas prácticas con su propia mujer si no hubiera conocido a Dominique Pelicot.

Decenas de abusos grabados

En cualquier caso, hizo hincapié en que "lo que se le reprocha es muy grave, inexcusable", y en que espera tener "respuestas" durante este proceso, que comenzó el 2 de septiembre y debe finalizar una o dos semanas antes de Navidad.

Jean Pierre M. admitió al comienzo del proceso los hechos por los que está encausado y, según contó uno de los policías encargados de la investigación, considera que merece la cadena perpetua.

Los jueces deberán determinar su responsabilidad en este sumario, cuyo centro es Dominique Pelicot y los archivos que guardaba y que le fueron requisados en septiembre de 2020 cuando fue arrestado por haber grabado bajo las faldas de unas mujeres en un supermercado de la ciudad de Carpentras.

En esos archivos había cientos de fotos y vídeos hechos por Pelicot en los que aparecía la que era su mujer (se han divorciado en agosto) drogada y sometida a abusos sexuales por parte de decenas de hombres, entre los que han podido ser identificados los 50 que se sientan en el banquillo.

Dominique Pelicot volvió a ausentarse de la audiencia este miércoles por razones de salud, tras haber hecho una breve aparición renqueante y con bastón, y está por ver si finalmente podrá declarar el jueves, tras haberse pospuesto esa declaración inicialmente programada el martes.

Está “impaciente” por declarar

Su abogada, Béatrice Zavarro, precisó ante la prensa que, en caso de declarar, el jueves lo haría únicamente sobre "los hechos de los que se acusa a Jean-Pierre M.", y en los que Dominique Pelicot está implicado.

"Todo lo que tiene que ver con la personalidad de Dominique Pelicot no se planteará mañana", aclaró la letrada, ante las expectativas que genera el caso.

Noticia al Día/Con información de EFE