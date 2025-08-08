Viernes 08 de agosto de 2025
Internacionales

Incendios fuera de control devoran California

Alrededor de 4.200 residentes y 1.400 instalaciones están bajo orden de evacuación, mientras que otras 12.500 personas se encuentran bajo advertencia

Por Ernestina García

Incendios fuera de control devoran California
Foto: Incendios fuera de control devoran California
Un fuerte incendio forestal se propagó rápidamente este jueves en el sur del estado de California, arrasado la zona montañosa de Hasley Canyon, al norte de Los Ángeles, y obligando a evacuar a miles de personas, informa AP, citando a las autoridades locales.

«El calor extremo y la baja humedad en el norte del condado han creado condiciones peligrosas en las que las llamas pueden propagarse a una velocidad alarmante», indicó la supervisora del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger. «Si los equipos de emergencia les dicen que se vayan, háganlo sin dudarlo», pidió a la población.

Alrededor de 4.200 residentes y 1.400 instalaciones están bajo orden de evacuación, mientras que otras 12.500 personas se encuentran bajo advertencia de evacuación, señalaron desde el Departamento de Bomberos del vecino condado de Ventura.

Asimismo, detallaron que el fuego se produjo en «una situación muy dinámica», causada por el calor y la sequedad, el terreno escarpado y accidentado y el material combustible seco.

Este no es el único incendio que está arrasando la región. Un enorme incendio forestal en el centro de California –que se ha convertido en el mayor del año en el estado– está ardiendo sin control en el bosque nacional Los Padres y amenazando a cientos de hogares.

Las llamas se extendieron por 399 kilómetros cuadrados en los condados de Santa Bárbara y San Luis Obispo y causaron heridas a al menos cuatro personas.

En total, una docena de grandes incendios están activos en todo el estado. El riesgo de fuegos forestales será elevado durante el fin de semana en gran parte del interior de California, al intensificarse la ola de calor que azota la zona. Las autoridades advirtieron que agosto y septiembre son generalmente los meses más peligrosos para este tipo de siniestros.

Noticia al Día/(RT)

