Internacionales

Inicia vacunación contra el ébola en RD del Congo: OMS

Según detalló el organismo, la inmunización se llevará a cabo mediante la estrategia de "vacunación en anillo", que protege a los contactos de los enfermos y a los trabajadores en primera línea.

Por Candy Valbuena

Foto: Archivo/Olivia Acland / Reuters
La República Democrática del Congo (RDC) comenzó a vacunar contra el ébola a trabajadores sanitarios y a los contactos de pacientes confirmados en la provincia de Kasai, en el centro del país, donde se declaró un nuevo brote de ébola a principio de mes, informó este domingo, 14 de septiembre la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Según difundió el organismo en un comunicado, un primer lote de 400 dosis de la vacuna Ervebo -que protege contra la cepa Zaire, confirmada como causante del brote-, procedente de las 2 mil almacenadas en la capital, Kinsasa, llegó a la zona de salud de Bulape, uno de los principales focos.

Asimismo, anunció que el Grupo Internacional de Coordinación para el Suministro de Vacunas ha aprobado el envío de otras 45 mil dosis adicionales a la RDC.

"Vacunación en anillo"

La inmunización, detalló la OMS, se llevará a cabo mediante la estrategia de "vacunación en anillo", que protege a los contactos de los enfermos y a los trabajadores en primera línea.

Asimismo, indicó que ha desplegado ya a 48 expertos en vigilancia epidemiológica, control de infecciones, logística y movilización comunitaria para apoyar al Gobierno congoleño en el terreno.

La OMS evaluó el riesgo sanitario como alto a nivel nacional, moderado en la región y bajo a escala global.

Van 28 muertos

Por su parte, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC confirmó este domingo que el brote de ébola ha causado ya 28 muertes, mientras que el número de casos confirmados asciende a 81 y los contactos identificados alcanzan los 716.

Este es el decimosexto brote de ébola en la historia del país desde que se detectó por primera vez el virus en 1976 y el primero en la provincia de Kasai desde 2008.

El más reciente se produjo entre agosto y septiembre de 2022, con una única víctima mortal en la provincia de Ecuador (oeste).

La estrategia de las autoridades congoleñas, con apoyo de la Unión Africana (UA) y de la OMS, contempla la vigilancia inmediata de todos los contactos directos o indirectos de los enfermos y fallecidos, así como la administración de la vacuna.

Ébola

El ébola es una fiebre hemorrágica grave que se transmite por contacto directo con sangre o fluidos corporales de personas y animales infectados, con una tasa de mortalidad que, según la OMS, oscila entre el 60 % y el 80 %.

Entre 2014 y 2016, la peor epidemia registrada en el mundo dejó unas 11.300 muertes en África occidental –principalmente en Guinea-Conakri, Liberia y Sierra Leona–, aunque la OMS sostiene que las cifras reales podrían ser más elevadas.

Noticia al Día/Con información de EFE

Inicia vacunación contra el ébola en RD del Congo: OMS

