Irán lanza más de 100 misiles hacia Israel

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron que Irán lanzó misiles hacia el país hebreo, solicitando a la población permanecer alerta.

El ejército israelí dijo este martes 1 de octubre que Irán disparó misiles y ordenó a los residentes permanecer cerca de los refugios antiaéreos mientras sonaban las sirenas de ataque aéreo en todo el país.

Se informò que Irán lanzó 100 misiles balísticos y misiles de crucero hacia Israel.

"En los últimos minutos, el Comando del Frente Interior ha distribuido instrucciones para salvar vidas en varias áreas del país. Se solicita al público que respete las pautas del Comando del Frente Interior. Al escuchar una sirena, se debe ingresar a un espacio protegido y permanecer allí hasta nuevo aviso", comunicó.

La agencia iraní ISNA publica imágenes de misiles lanzados hacia Israel. pic.twitter.com/S07IdAoxy7

— Sepa Más (@Sepa_mass) October 1, 2024

Por su parte, el portavoz de FDI, Daniel Hagari, confirmó que Irán había disparado misiles contra Israel. Asimismo, mencionó que Teherán había lanzado alrededor de 102 misiles desde su territorio.

Sirens continue to sound across Israel amid an Iranian missile attack. Some media reports in Israel suggest that over 100 missiles have been launched in the attack. pic.twitter.com/BJ8R3H6XSw

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 1, 2024

En tanto, oleadas de sirenas sonaron en todo el territorio del país hebreo.

Previamente, las FDI advirtieron que el lanzamiento de misiles previsto desde Irán probablemente sería a gran escala. "Estamos siguiendo la amenaza con seriedad", comentó Hagari.

