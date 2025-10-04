Israel afirma que implementará «inmediatamente» la primera fase del plan de Trump

El Gobierno de Israel comunicó en la madrugada de este sábado que el país se está preparando para implementar «inmediatamente» la primera fase del plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, para liberar a los rehenes «a la luz de la respuesta de Hamás».

«Continuaremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios expuestos por Israel, que se corresponden con la visión de Trump para terminar la guerra», afirmó en un escueto comunicado la oficina de prensa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

«Continuaremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios expuestos por Israel, que se corresponden con la visión de Trump para terminar la guerra», afirmó en un escueto comunicado la oficina de prensa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El presidente de Estados Unidos celebró un posible acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás, luego de que el grupo islamista palestino accediera a liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por el mandatario estadounidense, y agradeció el apoyo internacional.

Trump publicó en las cuentas de la Casa Blanca un video de un minuto y diez segundos en el que asegura que «todos recibirán un trato justo» y que las negociaciones están cerca de suceder.

El mandatario agregó que espera que los rehenes sean liberados y entregados a sus familias, así como expresó un agradecimiento a los países involucrados.

«En muchos sentidos esto no tiene precedentes (…) todos estaban unidos en el deseo de que esta guerra terminara por el bien del Oriente Medio y estamos cerca de lograrlo», agregó Trump.

Noticia al Día / EFE