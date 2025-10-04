Viernes 03 de octubre de 2025
Internacionales

Israel afirma que implementará «inmediatamente» la primera fase del plan de Trump

El presidente de Estados Unidos celebró un posible acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás, luego de que el grupo islamista palestino accediera a liberar a todos los rehenes israelíes

Por Christian Coronel

Israel afirma que implementará «inmediatamente» la primera fase del plan de Trump
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Gobierno de Israel comunicó en la madrugada de este sábado que el país se está preparando para implementar «inmediatamente» la primera fase del plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump, para liberar a los rehenes «a la luz de la respuesta de Hamás».

«Continuaremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios expuestos por Israel, que se corresponden con la visión de Trump para terminar la guerra», afirmó en un escueto comunicado la oficina de prensa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

«Continuaremos trabajando en plena cooperación con el presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios expuestos por Israel, que se corresponden con la visión de Trump para terminar la guerra», afirmó en un escueto comunicado la oficina de prensa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El presidente de Estados Unidos celebró un posible acuerdo de alto al fuego entre Israel y Hamás, luego de que el grupo islamista palestino accediera a liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por el mandatario estadounidense, y agradeció el apoyo internacional.

Trump publicó en las cuentas de la Casa Blanca un video de un minuto y diez segundos en el que asegura que «todos recibirán un trato justo» y que las negociaciones están cerca de suceder.

El mandatario agregó que espera que los rehenes sean liberados y entregados a sus familias, así como expresó un agradecimiento a los países involucrados.

«En muchos sentidos esto no tiene precedentes (…) todos estaban unidos en el deseo de que esta guerra terminara por el bien del Oriente Medio y estamos cerca de lograrlo», agregó Trump.

Noticia al Día / EFE

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Israel afirma que implementará «inmediatamente» la primera fase del plan de Trump

Israel afirma que implementará «inmediatamente» la primera fase del plan de Trump

Mataron a una detective del CICPC en La Concepción

Mataron a una detective del CICPC en La Concepción

Corte Suprema autoriza a Trump retirar el TPS a más de 300.000 venezolanos

Corte Suprema autoriza a Trump retirar el TPS a más de 300.000 venezolanos

Alcaldía de Maracaibo recuperó y entregó tres plazas en distintas parroquias de la ciudad

Alcaldía de Maracaibo recuperó y entregó tres plazas en distintas parroquias de la ciudad

Más de 50 agrupaciones se han inscrito en el Festival Maracaibo elige la Gaita del Año

Más de 50 agrupaciones se han inscrito en el Festival Maracaibo elige la Gaita del Año

Grabaron detención de dos presuntos funcionarios en Caracas

Grabaron detención de dos presuntos funcionarios en Caracas

Ricardo Montes de Oca extiende su dominio continental en el salto con pértiga

Ricardo Montes de Oca extiende su dominio continental en el salto con pértiga

Los Mets reestructuran cuerpo técnico que acompañó a Carlos Mendoza

Los Mets reestructuran cuerpo técnico que acompañó a Carlos Mendoza

IMDEP impulsa eliminatorias de Beisbol 5 en la parroquia Francisco Ochoa

IMDEP impulsa eliminatorias de Beisbol 5 en la parroquia Francisco Ochoa

El nombre de Tostadas El 25 (Vinicio Díaz)

El nombre de Tostadas El 25 (Vinicio Díaz)

Murió en Barquisimeto la enfermera quemada por su pareja en Yaracuy

Murió en Barquisimeto la enfermera quemada por su pareja en Yaracuy

Herida pareja de casados en fuerte accidente de tránsito en la vía Palito Blanco

Herida pareja de casados en fuerte accidente de tránsito en la vía Palito Blanco

Perfectos Mentirosos de la autora venezolana Alex Mirez, será adaptada por Prime Video

Perfectos Mentirosos de la autora venezolana Alex Mirez, será adaptada por Prime Video

Telasco Segovia posó con el nuevo balón oficial del Mundial

Telasco Segovia posó con el nuevo balón oficial del Mundial

¿Sabes qué es una pérfida?

¿Sabes qué es una pérfida?

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Adolescente planificó el asesinato de su madre por forzarla a la prostitución en Apure

Adolescente planificó el asesinato de su madre por forzarla a la prostitución en Apure

Se cayó helicóptero de la FANB en Aragua: Dos muertos

Se cayó helicóptero de la FANB en Aragua: Dos muertos

Una adolescente fallecida y su madre herida al ser impactadas por un rayo en Mérida

Una adolescente fallecida y su madre herida al ser impactadas por un rayo en Mérida

Se viraliza video de dos mujeres peleando en el gimnasio y aseguran que es en Cabimas

Se viraliza video de dos mujeres peleando en el gimnasio y aseguran que es en Cabimas

Sarah Mullally, la primera mujer sacerdote en la historia, es nombrada arzobispo de Inglaterra

Sarah Mullally, la primera mujer sacerdote en la historia, es nombrada arzobispo de Inglaterra

Noticias Relacionadas

Al Dia

Un rayo impactó un transformador diagonal al CDI de la cancha techada de Integración Comunal: También hay casas inundadas

La incesante lluvia de esta noche también afectó varias casas, las cuales sufrieron inundaciones
Al Dia

Hamás acepta parte del Plan de Paz de Trump a cambio de negociaciones inmediatas

El grupo islamista Hamás, emitió un comunicado como respuesta al Plan del presidente Trump, aceptando parte de la negociación y pidiendo a cambio que se establezcan negociaciones inmediatas.
Al Dia

"Los narcos viven en EEUU, Europa y Dubai": Petro tras nuevo ataque letal en el Caribe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció
Internacionales

Trump da un ultimátum a Hamás para que acepte su plan para Gaza antes del 05-Oct

El movimiento que controla Gaza desde 2007 se encuentra revisando la propuesta, según declaró el miércoles una fuente cercana al grupo

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025