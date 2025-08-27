Miércoles 27 de agosto de 2025
Juez federal aplaza su decisión sobre venezolanos con TPS en EEUU hasta fallo de apelaciones

Esta situación mantiene en vilo a unos 250 mil inmigrantes

Por Candy Valbuena

Juez federal aplaza su decisión sobre venezolanos con TPS en EEUU hasta fallo de apelaciones
Inmigrantes venezolanos en EEUU piden permanencia del TPS. Foto: AFP
Un juez federal en California decidió posponer su fallo sobre la demanda presentada por una alianza proinmigrante contra el Gobierno de Donald Trump por la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) a la espera de que una corte de apelaciones se pronuncie, lo que mantiene en incertidumbre a unos 250 mil inmigrantes en Estados Unidos.

Foto: Referencial

El juez Edward Chen del Tribunal de Distrito Norte de California suspendió temporalmente el desarrollo del caso entablado por la Alianza Nacional TPS y siete inmigrantes venezolanos afectados mientras el Noveno Circuito de Apelaciones examina una solicitud de la Administración Trump sobre el alcance de su fallo final.

José Palma, portavoz de la Alianza Nacional TPS, explicó a EFE que la demanda presentada por ellos en febrero pasado busca proteger a dos grupos de venezolanos amparados por el TPS otorgado por el expresidente Joe Biden (2021-2025), los de 2021, unos 250 mil, y los beneficiarios de la extensión de 2023, unos 350 mil.

En abril pasado, Chen bloqueó de forma temporal el intento del gobierno federal de despojar a los venezolanos del TPS mientras el caso avanza, esa orden protegía a los 350 mil venezolanos beneficiados desde 2023, quienes iban a perder su autorización de trabajo y sus protecciones contra la deportación en abril pasado.

El Gobierno Trump apeló esa decisión y obtuvo una victoria en la Corte Suprema, que le permitió terminar con el alivio a los venezolanos que se beneficiaron del TPS en 2023 hasta que Chen entregue una decisión final.

Según Palma, Chen ya tendría su fallo final pero estaría en espera de la decisión del tribunal de apelaciones sobre si la opinión del juez también incluye a los venezolanos favorecidos por el TPS en 2021, a los que se les vence su protección el próximo 10 de septiembre, entre otras objeciones de los abogados de la Casa Blanca.

Un cuarto de millón de venezolanos obtuvieron el amparo migratorio en 2021 y el Ejecutivo estadounidense no ha dicho si lo extenderá o pondrá fin a este beneficio.

"Esperamos que anuncien la terminación", lamenta Palma.

Pocas esperanzas

Con respecto a la decisión del Noveno Circuito de Apelaciones, el activista tampoco tiene muchas esperanzas. Un panel le dio recientemente una victoria al Gobierno Trump, tras anular un fallo de un tribunal inferior y permitir que se pusiera fin al TPS de Honduras, Nicaragua y Nepal.

Pero Palma mantiene la fe en que el juez Chen fallará a favor de todos los venezolanos afectados.

Noticia al Día/Con información de EFE

Temas:

