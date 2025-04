Un hombre fue liberado este domingo 13 de octubre, tras haber sido arrestado el sábado en el Valle de Coachella cuando las autoridades asignadas a garantizar la seguridad del mitin del expresidente Donald Trump.

En la zona le encontraron “una escopeta, una pistola cargada y un cargador de alta capacidad”, informó el sheriff del condado de Riverside, en California.

La Oficina del Sheriff del Condado de Riverside dio más detalles en una rueda de prensa a la tarde del domingo.

Las autoridades federales indicaron que no consideran el hecho un intento de asesinato.

5,000 dólares la fianza

De acuerdo con el sistema de información sobre reclusos del condado de Riverside, Miller fue liberado este domingo después de pagar una fianza de 5,000 dólares.

El hombre, identificado como Vem Miller, de 49 años y residente de Las Vegas, conducía una camioneta negra cuando pasó por un punto de control y los agentes hallaron las armas.

Durante la conferencia de prensa este domingo, las autoridades indicaron que Miller estaba en posesión de varios pasaportes y licencias de conducción con varios nombres falsos.

"No puedo comentar si hubo o no un pase falso [en poder de Miller], aseguró ser periodista y dijo que tenía estatus de VIP [persona muy importante] en el evento […] Más allá de sus palabras de que era periodista, no puedo decirles que nos dio un documento [para probarlo]", afirmó Chad Bianco, sheriff del condado de Riverside.

Licencia de conducir

Precisaron que el vehículo que conducía no estaba registrado. "La licencia de conducción es lo que llamamos en las fuerzas del orden ‘hecha en casa’ y una indicación de un grupo de individuos que aseguran ser ciudadanos soberanos. El agente [que hizo el arresto] asumió que él [Miller] se identificaba como parte de ese grupo".

Las autoridades añadieron que Miller también estaba en posesión de un pase VIP falso.

Miller, precisaron las autoridades, fue detenido antes del arribo de Trump al lugar y en uno de los círculos exteriores de seguridad del evento. "Nunca llegó a penetrar en el lugar donde iba a celebrarse el acto [de campaña]".

Seguridad del expresidente

Según un comunicado del sheriff del condado de Riverside, “Miller fue detenido sin incidentes y fichado después en el Centro de Detención John J. Benoit”.

El texto amplió que “este incidente no impactó la seguridad del expresidente Trump o la de los asistentes al evento”.

“Fuimos contactados cuando ocurrió y agentes del Servicio Secreto condujeron una productiva entrevista de inteligencia", aseguró el Servicio Secreto. "No hubo ningún impacto en el evento y estamos investigando las circunstancias y antecedentes de los individuos”.

El pasado 13 de julio, un hombre de 20 años disparó con un fusil contra Trump en Butler, Pennsylvania, y le causó heridas en una oreja. El 15 de septiembre, un hombre fue detenido y acusado de intento de asesinato tras ser visto con un arma de fuego cerca del campo de golf de Trump en West Palm Beach, en Florida, donde el expresidente se encontraba jugando.

La campaña de Trump respondió, tras ser contactada por nuestra cadena hermana NBC News, que no tenía conocimiento del arresto.

Noticia al Día / Telemundo