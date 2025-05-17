Lluvias dejan más de dos mil evacuados en varias provincias de Argentina

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires -informó este sábado- que las zonas norte y oeste del territorio bonaerense acumularon unos 400 milímetros de agua tras tres días consecutivos de lluvias, que provocaron más de 2.000 evacuados.

“El agua que cayó fue equivalente a la que cayó en Bahía (Blanca) y en La Plata cuando fueron las grandes inundaciones”, afirmó el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en una rueda de prensa junto a ministros e intendentes en la sala de comando de control Puente 12, en La Matanza.

El ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, detalló que cayeron más de 400 milímetros y se espera un frente frío durante la noche de que hoy que podría generar voladuras de techos, árboles y del tendido eléctrico.

También descartó fallecidos por el temporal, que hasta el momento dejó más 2.000 evacuados, donde las ciudades más afectadas fueron Zárate, Campana, Arrecife, Salto, Exaltación de la Cruz y Carmen de Areco.

En alerta

“Le pedimos a la población que sea respetuosa de las alertas, que la gente no circule por las rutas (…) Le pedimos a todos que se queden en casa”, relató Alonso.

Por su parte, el ministro de Desarrollo provincial, Andrés Larroque, actualizó a 30 los distritos afectados por las inundaciones, que están siendo asistidos por los servicios de emergencias y aseguró que cuentan con suministros para asistir a los evacuados.

Noticia al Día / EFE