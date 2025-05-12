Mercados mundiales se disparan tras tregua comercial temporal entre EEUU y China

Los mercados de todo el mundo han reaccionado positivamente a la tregua comercial temporal anunciada por EEUU y China este lunes 12 de mayo.

Tanto las bolsas asiáticas y estadounidenses, como las europeas, han reportado ganancias, luego de que se anunciara que Washington recortará los aranceles sobre los productos chinos del 145% al 30%, mientras que Pekín los reducirá del 125% al 10% durante 90 días.

En las primeras operaciones del día, el Stoxx Europe 600 subió un 1,1%. A su vez, el FTSE 100 del Reino Unido presentó un aumento de alrededor del 0,6 %, mientras que el DAX alemán se disparó un 1,6% y el CAC 40 de Francia, un 1,3%.

Por otro lado, el índice Hang Seng, el más importante de la bolsa de Hong Kong, se elevó en más de 760 puntos, un 3,3% aproximadamente. El acuerdo también afectó a las principales divisas, con el yuan alcanzando los 7,2 por dólar, el nivel más alto desde noviembre del año pasado.

Mientras tanto, los futuros del Nasdaq 100 subieron un 3,6%, luego de cerrar la semana pasada con una parcial estabilidad tras el anuncio de la posible tregua entre EE.UU. y China. Asimismo, el S&P 500 ha aumentado un 2,8% y el Dow Jones, un 2,3%.

Los cambios en la política arancelaria de ambos países también tuvieron sus efectos en el sector de las criptomonedas, con el bitcóin superando los 105.000 dólares.

Noticia al Día(RT)