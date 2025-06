Força Aérea Brasileira intercepta helicóptero vindo da Venezuela com 240 kg de drogas



Ação ocorreu próximo a Manaus (AM), na segunda-feira (9/9), e foi coordenada pelo Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), em conjunto com a PF



Leia mais ⤵️https://t.co/Ex18VZp6MC