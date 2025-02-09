Misión de observación de la UE reporta una jornada electoral "tranquila" en Ecuador

El jefe de la misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) en Ecuador, el eurodiputado español Gabriel Mato, señaló que las primeras horas de las elecciones generales en el país suramericano transcurrieron de forma "tranquila" a pesar de "ciertos retrasos" a la hora de constituir las mesas y abrir los centros de votación.

El eurodiputado del Partido Popular (PP) comunicó dificultades de algunos observadores para estar dentro de las aulas, una situación que, aunque según Mato no es generalizada, se ha repetido de forma "puntual" en cinco de las 24 provincias del país.

"Puedo deciles que he estado en muchas mesas y en muchas de ellas estaban los delegados de los partidos políticos observando", indicó el jefe de la misión durante un recorrido por la Universidad Salesiana, uno de los recintos electorales más grandes en la capital Quito.

La UE desplegó en Ecuador más de 100 observadores procedentes de 25 países del bloqueo europeo, a los que también se sumaron otros más de Canadá y Noruega, quienes fueron repartidos por todas las provincias de Ecuador y que son testigos de la apertura y cierre de las urnas, así como del escrutinio de los votos.

"Evaluamos absolutamente todos los aspectos: hablamos de financiación, de redes sociales, de medios y de posibles situaciones que se hayan producido", recordó Mato.

El informe preliminar de la Unión Europea será presentado el próximo martes, y contendrá recomendaciones para futuras votaciones o procesos electorales.

Más de 13,7 millones de electores llamados este domingo a las urnas para renovar a sus autoridades nacionales para el periodo 2025-2029, entre ellos a quienes ocuparán la Presidencia y Vicepresidencia para el periodo 2025-2029, a los 151 integrantes de la Asamblea Nacional (Parlamento) y a cinco representantes para el Parlamento Andino.

Para la elección presidencial, en la que hay 16 postulantes, habrá una segunda vuelta el domingo 13 de abril entre los dos candidatos más votados, si este domingo ningún contendiente logra la mitad más uno de los votos o, en otro escenario válido, al menos el 40 % de los votos y una ventaja mínima de diez puntos porcentuales sobre el resto.

Las elecciones se celebran bajo el "conflicto armado interno", declarado desde inicios de 2024 por el actual mandatario para enfrentar a las bandas criminales, principales causantes de la escala de violencia e inseguridad que afecta al país, lo que le llevó en 2023 a situarse como el primero de Latinoamérica en índice de homicidios.

