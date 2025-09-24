Muere una ‘influencer’ que vivió 11 de sus 14 años con "un cáncer implacable"

La ‘influencer’ Zuza Beine, de 14 años, ha muerto después de luchar contra la leucemia durante más de una década, según anunció su familia.

La joven publicaba actualizaciones sobre su salud y el trato que recibió, así como grabaciones casuales con sus amigos, y tenía una audiencia de más de dos millones de seguidores en su cuenta de TikTok. "Vivió 11 de sus 14 años con un cáncer implacable, pero vivió con más plenitud y gratitud que la mayoría", expresó su familia.

Cuando tenía tres años, a Beine le diagnosticaron leucemia mieloide aguda, que se origina en la médula ósea y se propaga rápidamente a la sangre, y, según la información en sus redes sociales, la superó cinco veces.

En sus últimos videos, la adolescente contaba que últimamente su salud no era la mejor y compartía los altibajos de su tratamiento.

En su última publicación escribió: "Que me diagnosticaran cáncer me ha hecho sentir profundamente agradecida por las cosas cotidianas que muchas personas a menudo dan por sentadas", como la comida, las amistades, la familia e incluso los diferentes peinados que tenía por la quimioterapia.

"Más que nada, quería ser una niña normal y sana. Pero lo que hizo su vida tan hermosa fue cómo aprendió a afrontar las circunstancias más difíciles, como su enfermedad, y aun así vivir plenamente", enfatizó su familia.

Noticia al Día / RT