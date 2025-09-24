Miércoles 24 de septiembre de 2025
Entretenimiento

Concurso de televisión vertical: Miniserie venezolana logra top 5

"ReelShort" (ReelShort – Stream Drama & TV) es una aplicación de streaming de miniseries de dramas verticales con temática de romance y venganza, disponible en iOS y Android. Mientras Reels y Shorts ofrecen videos cortos en general, ReelShort se enfoca en contenido específico de dramas cortos para visualización móvil.

Por Pasante1

La producción venezolana "Never Ever Lie: The Witch’s Game" se posicionó en el top 5 de un concurso internacional de miniserie en vertical. Demostrando el potencial del talento joven del país.

La serie, creada en el estado Mérida, es la primera en formato vertical producida en la región y ahora compite en la plataforma Reel Short.

La actriz principal es Paula Rojas, quien hace un llamado al público para conseguir el primer lugar. "Este proyecto nació gracias al apoyo de muchísima gente".

Además mencionó en un video, "y con el voto de todos podemos hacer la diferencia y llegar a lo más alto".

Para apoyar a la serie los espectadores deben dirigirse al enlace en la biografía de la cuenta de Reel Short, buscar la miniserie "Never Ever Lie: The Witch’s Game" y dar "me gusta" a cada uno de sus capítulos.

El equipo detrás de la producción espera que este logro sirva como plataforma para que el talento venezolano continúe destacándose a nivel global.

El concurso es una oportunidad única para visibilizar el arduo trabajo y la calidad de las producciones nacionales además el apoyo de cada persona es fundamental para alcanzar este sueño.

Noticia al Día/ José Montiel / Pasante

Concurso de televisión vertical: Miniserie venezolana logra top 5

