ONU reclama una pausa humanitaria en Gaza

El secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó este viernes 16 de agosto una pausa humanitaria en el conflicto en Gaza para desarrollar una campaña de vacunación contra la polio dirigida a más de 640.000 niños menores de diez años y que enfrenta "graves desafíos".

En una rueda de prensa, Guterres llamó a las partes en el conflicto a brindar "garantías concretas de inmediato" para un alto el fuego o una pausa humanitaria para la entrega segura de vacunas y atención médica, y para proteger a los trabajadores y las instalaciones de salud de los bombardeos.

"Seamos claros: la vacuna definitiva contra la polio es la paz y un alto el fuego humanitario inmediato. Pero, en cualquier caso, una pausa por la polio es imprescindible. Es imposible llevar a cabo una campaña de vacunación contra la polio mientras la guerra arrasa por todas partes", dijo.

Recordó que la campaña sanitaria se realiza con una infraestructura de salud diezmada e inseguridad para los trabajadores de la salud y las comunidades.

La campaña de vacunación surge tras detectarse la polio en muestras en aguas residuales en Gaza, lo que pone en riesgo a cientos de miles de niños, por lo que advirtió de la necesidad "urgente"de una acción global para prevenir y contener su propagación.

El pasado mes, el Ministerio de Salud de Gaza declaró una epidemia de polio, días después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmara el hallazgo de la enfermedad en las aguas residuales del centro y sur del enclave palestino.

"A la polio no le importan las líneas divisorias y la polio no espera. Prevenir y contener la propagación requerirá un esfuerzo masivo, coordinado y urgente", afirmó Guterres, quien no indicó cuándo comenzaría esa campaña.

Un comunicado de la ONU señala que la organización tiene previsto iniciar una campaña de dos fases a fines de este mes. La OMS anunció el 7 de agosto el envío a Gaza de 1,2 millones de vacunas.

Explicó que, debido a la devastación en Gaza, será necesaria una cobertura de vacunación de al menos el 95 por ciento durante cada fase de la campaña para prevenir la propagación de la enfermedad y reducir su aparición.

Guterres indicó además que los equipos médicos de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), el mayor proveedor de atención primaria de salud en Gaza, están listos para administrar las vacunas y ayudar con la logística.

En la campaña participarán 708 equipos en hospitales y centros de atención primaria de salud, dijo al reiterar que muchos apenas funcionan y 316 equipos de extensión comunitaria en toda Gaza.

E incidió en que para una campaña exitosa necesitarán transporte seguro de vacunas y de personal, combustible, servicio confiable de internet y teléfono para informar a las comunidades, así como seguridad para que niños y familias puedan llegar a los centros y que éstos estén protegidos de bombardeos.

"La polio va más allá de la política. Trasciende todas las divisiones, por lo que es nuestra obligación compartida unirnos, movilizarnos, no luchar contra la gente, sino contra la polio", afirmó.

