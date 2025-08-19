Martes 19 de agosto de 2025
Al Dia

Ordenan libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe

Los abogados del mandatario cuestionaron que se ordenara la privación de la libertad sin que el fallo condenatorio quedara en firme, pues el recurso de apelación se encuentra en trámite

Por Andrea Guerrero

Ordenan libertad inmediata del expresidente Álvaro Uribe
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá amparó el derecho fundamental a la libertad individual del expresidente Álvaro Uribe Vélez y ordenó su libertad inmediata, la cual se mantendrá hasta que se resuelva en segunda instancia el recurso de apelación contra la condena emitida en su contra.

La decisión, con ponencia del magistrado Leonel Rogeles Moreno, deja sin efecto el numeral cuarto del fallo del Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento que, el pasado 1 de agosto, había ordenado la detención del exmandatario para que cumpliera en su domicilio la pena de 144 meses de prisión por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

La defensa de Uribe Vélez interpuso una acción de tutela argumentando la vulneración de los derechos fundamentales a la dignidad humana, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a la libertad de su representado.

Privación de libertad

Los abogados del mandatario cuestionaron que se ordenara la privación de la libertad sin que el fallo condenatorio quedara en firme, pues el recurso de apelación se encuentra en trámite.

En la demanda, se expuso que la orden de detención se basaba en una "motivación falsa y con serios vicios" y que pretendía evitar un "perjuicio irremediable", dado el carácter "inminente" de la detención.

El pasado 1 de agosto, el Juzgado 44 Penal del Circuito condenó a Uribe Vélez a 144 meses de prisión, una multa de 2.420,5 salarios mínimos e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 100 meses y 20 días.

Esto, como determinador de los delitos de "soborno en actuación penal en concurso homogéneo en concurso heterogéneo con fraude procesal en concurso homogéneo". En la misma sentencia, fue absuelto por otros cargos de soborno y fraude procesal.

El Tribunal Superior de Bogotá concluyó que la justificación del juzgado para ordenar la captura inmediata no cumplió con los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Según la Sala, los argumentos de la jueza fueron "vagos, indeterminados e imprecisos".

"Preservar la convivencia pacífica"

La jueza 44 había fundamentado la detención en la necesidad de "preservar la convivencia pacífica", evitar una "percepción negativa de la sociedad" y por el "reconocimiento público y social" del procesado. Sin embargo, el Tribunal consideró que estas razones son "desatinadas", subjetivas y que desconocen el principio de igualdad ante la ley.

"El derecho penal de autor se encuentra proscrito en el ordenamiento penal colombiano, de modo que el sujeto activo solo debe responder por lo que hizo o dejó de hacer, no por su personalidad, ideas, ni características", señaló el fallo del Tribunal.

Además, la corporación judicial desestimó el riesgo de fuga argumentado por la jueza. Por el contrario, destacó el buen comportamiento del expresidente durante el proceso, su comparecencia a todas las citaciones judiciales e incluso recordó que, a pesar de sus múltiples salidas del país, siempre informó de ellas y regresó. "No existen indicios objetivos de evasión", recalcó el Tribunal.

Sobre las supuestas "estrategias dilatorias sistemáticas para impedir la instalación del juicio" mencionadas por la jueza, el Tribunal indicó que no fueron explicadas en la motivación y que, por el contrario, varias de las acciones de la defensa prosperaron, por lo que no pueden interpretarse en ese sentido.

Detención inmediata para la resocialización

El Tribunal concluyó que ordenar la detención inmediata para la resocialización con base en argumentos ambiguos "equivale a una sanción anticipada" que desconoce la presunción de inocencia, la cual prevalece hasta que la condena quede en firme.

En consecuencia, se ordenó al juzgado accionado expedir de manera inmediata la boleta de libertad a favor del exmandatario. No obstante, se aclaró que la sala que resuelva la apelación podrá ordenar la captura "de encontrar razones fundadas para ello".

Finalmente, el Tribunal declaró improcedentes otras tres tutelas acumuladas y presentadas por el partido Centro Democrático y los ciudadanos Jesús Baena Álvarez y Álvaro Jany Barbosa, al considerar que no acreditaron ser parte del proceso penal ni justificaron la afectación de sus derechos.

Noticia al Día / La Opinión

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Dado Explosivo: un universo de juegos creado por el zuliano Jesús Virla

Dado Explosivo: un universo de juegos creado por el zuliano Jesús Virla

"Brujo" Martínez sufrió fractura en su mano izquierda y será operado

José Alvarado fue activado por Filis de Filadelfia tras cumplir suspensión por dopaje

José Alvarado fue activado por Filis de Filadelfia tras cumplir suspensión por dopaje

Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono

Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono

La Copa América de Beisbol 2025 fue presentada oficialmente en Venezuela

La Copa América de Beisbol 2025 fue presentada oficialmente en Venezuela

Venezuela asegura que EEUU recurre a

Venezuela asegura que EEUU recurre a "amenazas y difamaciones" contra el país

Porqué se celebra hoy El Dia Internacional de La Fotografía?

Porqué se celebra hoy El Dia Internacional de La Fotografía?

El dron submarino extra grande que inventó China

El dron submarino extra grande que inventó China

¡Historia! Por primera vez se enfrentan dos mánagers venezolanos en la MLB

¡Historia! Por primera vez se enfrentan dos mánagers venezolanos en la MLB

Ezequiel Tovar sacudió su séptimo tablazo de la temporada en triunfo de Rockies

Ezequiel Tovar sacudió su séptimo tablazo de la temporada en triunfo de Rockies

Julio César Chávez Jr. es entregado por EE. UU. y recluido en penal de máxima seguridad en Sonora

Julio César Chávez Jr. es entregado por EE. UU. y recluido en penal de máxima seguridad en Sonora

Venezuela supera a Nicaragua en último amistoso de preparación a la AmeriCup 2025

Venezuela supera a Nicaragua en último amistoso de preparación a la AmeriCup 2025

David Alastre músico y productor multiinstrumentista, triunfa en los grandes escenarios

David Alastre músico y productor multiinstrumentista, triunfa en los grandes escenarios

Barcelona rinde homenaje a su histórico ‘sextete’ con nueva equipación

Barcelona rinde homenaje a su histórico ‘sextete’ con nueva equipación

Plan Vacacional Agosto Divertido en Ariagna Producciones

Plan Vacacional Agosto Divertido en Ariagna Producciones

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

Maduro denuncia hallazgo de al menos 300 carros y motos destruidos en estacionamientos de la Alcaldía de Maracaibo

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

La venezolana que mató a una cadete estadounidense en el lago Grapevine de Texas podría pagar 20 años de prisión

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros

Cayó preso Alberto Carlos Mejía, uno de los miembros "más buscados" del Tren de Aragua en Chile: La captura se ejecutó en Colombia

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Hallan ahogado en tobo lleno con agua a bebé de dos meses en Yaracuy: Hay cuatro detenidos incluyendo a su madre

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Asesinaron a otro influencer en México: Camilo Ochoa, conocido en su comunidad como ‘El Alucín’

Noticias Relacionadas

Al Dia

Rosa, Rosa, canción famosa de Sandro, fue inspirada en una doméstica: Hoy el artista cumpliría 80 años

Más de ocho décadas después de su nacimiento, su figura sigue viva en la memoria colectiva, recordándonos que su arte nunca se apagó
Deportes

¡Histórico! Carlos Mendoza y Miguel Cairo intercambian alineaciones previo al duelo entre Mets y Nacionales

Se convirtieron en los primeros estrategas criollos en enfrentarse por un juego de la MLB
Zulia

El II Encuentro de Decimistas se celebrará este 23-Ago

El evento, organizado por un colectivo ciudadano de cultores populares, busca fortalecer la tradición oral zuliana a través de la décima, también conocida como “canto de orilla”.

Zulia

Gobernación del Zulia intensifica labores de saneamiento en la cañada Guanábana

Esta intervención se enmarca en el plan de saneamiento ambiental y recuperación de infraestructura impulsado por el gobernador Luis Caldera, en coordinación con el Instituto para el Control y la Conservación de la Cuenca del Lago de Maracaibo (Iclam) y el Ministerio del Poder Popular para el Transporte.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025