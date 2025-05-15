La empresa Rice Consulting de Panamá exportó a Venezuela más de 80 mil kilos de semillas de arroz de alta calidad, lo que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) del país centroamericano tildó este miércoles 14 de mayo, como un "logro importante de la agroexportación panameña".

La cartera agropecuaria indicó en un comunicado que "la exportación hacia Venezuela consistió en cuatro contenedores que contenían un total de mil 786 sacos de semillas de arroz de 100 libras", lo que equivale a 81 mil 011 kilogramos del producto.

"Este envío se realizó tras superar exhaustivos controles fitosanitarios, cumpliendo a cabalidad con las exigencias internacionales para productos agrícolas", dijo el Mida.

La empresa Rice Consulting, que opera en la provincia central de Coclé, cuenta con la certificación de la Coordinación de Sanidad Vegetal del Mida que "subraya el compromiso de Panamá con la sanidad vegetal y abre puertas a los mercados internacionales, consolidando la imagen de la calidad de los productos nacionales", señaló la misiva oficial.

"Con esta acción, el MIDA refuerza su rol como facilitador clave del crecimiento del sector agroexportador, promoviendo activamente la expansión a nuevos mercados y garantizando el cumplimiento de los más altos estándares sanitarios globales", agregó el comunicado.

Noticia al Día / EFE