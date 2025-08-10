Domingo 10 de agosto de 2025
Petro advierte que un ataque a Venezuela afectaría a toda Latinoamérica

El mandatario también propuso que Estados Unidos y Venezuela colaboren en la lucha contra el narcotráfico, pero bajo un enfoque multinacional que respete la soberanía de cada país

Por Andrea Guerrero

Foto: Agencia
El presidente colombiano Gustavo Petro lanzó un mensaje firme en sus redes sociales en respuesta a las recientes acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Petro advirtió que cualquier intervención militar sin el respaldo de los países latinoamericanos constituye una agresión contra toda la región.

Como jefe de las fuerzas armadas de Colombia, Petro subrayó los lazos históricos entre su país y Venezuela, afirmando que ambas naciones comparten raíces profundas: “somos el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia”. En ese contexto, hizo un llamado a la unidad latinoamericana y a la defensa de la soberanía y la autodeterminación, instando a que la "Patria Grande" enarbole "la espada de Bolívar" frente a cualquier amenaza.

El mandatario también propuso que Estados Unidos y Venezuela colaboren en la lucha contra el narcotráfico, pero bajo un enfoque multinacional que respete la soberanía de cada país. En sus palabras, lo que debe erradicarse es “la codicia del narcotráfico”, no el legado de Bolívar.

Petro cerró su declaración con una visión esperanzadora para la región, señalando que el ejército que permanezca en el territorio de la antigua Gran Colombia será aquel que defienda los valores humanos y la vida, como herederos del espíritu libertario de Bolívar. Su mensaje refuerza una postura política centrada en la integración regional y la resistencia ante presiones externas.

Noticia al Día / Globovisión

