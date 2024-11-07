Política migratoria de Trump provocará un aumento en ola migrante en frontera con México

La dura política migratoria de Donald Trump, quien este miércoles ganó la elección presidencial en Estados Unidos, en la que ha estigmatizando a los migrantes, provocará un aumento en el flujo de migrantes en la frontera norte de México, señalaron activistas y migrantes.

«Es posible que se dé un estancamiento de las personas migrantes en Ciudad Juárez, como ha pasado en otras ocasiones», afirmó Francisco Segovia, director del albergue de la Frontera de Gracia.

Recordó que en el Gobierno de Estados Unidos «tarda mucho tiempo para autorizar el paso de un migrante y eso principalmente es lo que nos preocupa, que la oleada de migrantes que crezca, el flujo de migrantes que llegan a la frontera”, apuntó.

Entre los migrantes, ven en Trump a una figura que representa políticas migratorias estrictas y un futuro incierto para quienes buscan cruzar la frontera.

Aunque el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha dicho que las leyes de inmigración del país permanecen estrictas y que no habrá ningún cambio inmediato en las leyes de inmigración luego de las elecciones estadounidenses, este miércoles se observaron migrantes cruzando por los puentes internacionales con temor de que con la llegada de Donald Trump los regresaran, aún teniendo su cita de CPB ONE.

«Teníamos el sueño que iba a ganar la otra persona (Kamala Harris) que estaba peleando con Trump la Presidencia de Estados Unidos y ahora tenemos temor; sabemos que si hay oportunidades de entrar, entonces es mejor hacer las cosas bien y esperar lo que él diga”, señaló José Eduardo Castañeda Méndez, originario de El Salvador

El retorno de Trump a la Presidencia es para los migrantes en la frontera norte de México una posibilidad que revive recuerdos de obstáculos y separaciones y frente a un panorama de incertidumbre, muchos buscan fortaleza en la comunidad y en las organizaciones locales, decididos a esperar hasta el último momento para saber cuál será su futuro.

El pasado lunes, durante un mitin de cierre de campaña, Trump amenazó directamente a Sheinbaum con la imposición de un arancel del 25 % a las exportaciones, en caso de que el país no detenga la «avalancha de criminales y drogas que entran a EEUU».

El martes, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum destacó una disminución del 75 % en el número de migrantes que llegan a la frontera con Estados Unidos, en respuesta a la advertencia de Trump a quien felicitó por su triunfo en las urnas.

