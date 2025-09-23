Martes 23 de septiembre de 2025
"Por esto me quieren matar": El fuerte mensaje de Petro

En esa intervención, el mandatario colombiano relacionó la arremetida militar israelí contra la Franja de Gaza con los recientes ataques aéreos en el Caribe

Por Ernestina García

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que las posturas de su Gobierno en materia de lucha antidrogas, derechos humanos y políticas medioambientales, son la razón de las presuntas amenazas de muerte que recibe.

"Por esto me quieren matar, por esto me quieren poner preso, por esto [el presidente de EE.UU., Donald] Trump me descertifica", dijo Petro en la red social X, tras citar sus propias palabras durante un foro sobre financiación climática en Naciones Unidas.

En esa intervención, el mandatario colombiano relacionó la arremetida militar israelí contra la Franja de Gaza con los recientes ataques aéreos en el Caribe, dispuestos por el mandatario de EE.UU., Donald Trump. Para Petro, ambos hechos son parte de una nueva "guerra" en el planeta.

"Gaza es una demostración de lo que quieren hacer en toda América, en todo el mundo, en toda África, en todo el mundo árabe. Es una demostración del poder de la barbarie", recalcó.

En las últimas semanas, el mandatario colombiano ha elevado su tono con Washington, luego de que Trump ordenara un amplio despliegue militar en el Caribe bajo el supuesto alegato de la lucha antidrogas, ya que los operativos han culminado con el asesinato sumario de civiles, a los que EE.UU. señala de ser "narcoterroristas".

Noticia al Día/RT

