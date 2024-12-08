Proponen una ley para pagar $1.000 a personas que reporten a migrantes indocumentados en EEUU

Un nuevo proyecto de Ley en Misuri, ha generado mucha polémica entre sus residentes y de aprobarse se le pagará mil dólares a las personas que reporten a migrantes ilegales, así lo informó el senador electo republicano, David Gregory.

Además, crear un programa de certificación estatal de cazadores de recompensa, para que se puedan realizar estas funciones de identificación y denuncia de ilegales.

“Es hora de tomarnos en serio la inmigración ilegal. Presidente Trump Missouri tendrá peligrosos inmigrantes ilegales, envueltos para regalo y listos para la deportación”, expresó Gregory a los medios.

Nueva propuesta de ley

El senador Republicano, centró gran parte de su campaña al senado en poner fin a la inmigración ilegal en los Estados Unidos (EEUU).

La propuesta SB72, plantea que toda aquella persona que realice una denuncia, en la que se detenga a un inmigrante indocumentado podrá obtener una recompensa de mil dólares.

Es importante destacar que, las personas sean detenidos bajo este programa serán acusados de allanamiento ilegal al país y si se les declara culpable podrían pagar con prisión este delito, así lo confirmó Ezequiel Hernández, abogado de inmigración.

Noticia al Día / Diario 2001